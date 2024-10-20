Tuyển Nhân Viên Học Vụ thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Lâm Hạ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Đảm bảo sắp xếp lớp học trước giờ vào lớp bằng việc kiểm tra và chuẩn bị phòng học, bảng, bàn ghế sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo đủ ghế cho số lượng học viên dự kiến. Thực hiện quy trình đón/trả học sinh một cách chính xác và chuẩn mực. Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục cho học sinh mới tham gia học. Tổ chức và quản lý các lớp học bao gồm việc điểm danh học viên, gọi và cập nhật danh sách điểm danh của từng buổi học, đồng thời thông báo định kỳ với các bộ phận liên quan về các trường hợp đặc biệt, cũng như hỗ trợ in ấn tài liệu và phương tiện giảng dạy. Theo dõi tình hình học viên và giáo viên trong quá trình dạy và học, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Là cầu nối giữa phụ huynh và trung tâm, giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin cho các cuộc gọi từ bên trong và bên ngoài trung tâm. Tổ chức các cuộc thi đánh giá chất lượng học viên bao gồm đầu vào, giữa kỳ và đầu ra. Hoàn thiện timesheet điểm danh hàng tháng, hỗ trợ phòng kế toán tính công cho giáo viên/trợ giảng. Theo dõi và gửi hóa đơn phí học cho phụ huynh/học sinh, cũng như thưởng hoa hồng cho các phụ huynh nếu họ tái đăng ký. Tư vấn về các khóa học, cung cấp thông tin về lịch học, giáo viên, và số lượng học viên. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác tại trung tâm để giải quyết các công việc liên quan
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (Chấp nhận tuyển sinh viên để đào tạo) Biết sử dụng tin học văn phòng. Giao tiếp Tiếng Anh khá (Giao tiếp với người nước ngoài) Không yêu cầu kinh nghiệm Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc khách hàng.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6 - 9 triệu
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định
- Thưởng tháng 13
- Được tham gia các hoạt động du lịch teambuilding hàng năm của công ty
- Hưởng chế độ thưởng, ngày nghỉ lễ, tết theo Luật lao động và quy định chính sách của công ty.
- Môi trường trẻ, năng động, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau, tôn chỉ tôn trọng nhân viên và chú trọng vào yếu tố chất lượng cho học sinh.
- Hưởng các chế độ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

