Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 78
- 80
- 82 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm Sức khỏe và An toàn của học viên tại trung tâm
Chịu trách nhiệm điều tra, thanh tra và báo cáo các hoạt động liên quan đến an toàn tại trung tâm
Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt tại trung tâm
Kiểm tra thiết bị lớp học, khu vực hành lang trước giờ có lớp học để đảm bảo an toàn cho học viên.
Chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của trung tâm để xác định các mối nguy tiềm ẩn và tư vấn cũng như các biện pháp khắc phục cần áp dụng tại trung tâm
Giám sát các tiêu chuẩn về an toàn, rà soát, đánh giá và kiểm tra công tác thực thi của các hoạt động về đảm bảo an toàn tại tại trung tâm
Đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp an toàn theo kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường (HSE).
Đảm bảo trung tâm hoạt động trong điều kiện an toàn.
Đề xuất cải thiện và lường trước rủi ro về an toàn cho học viên tại trung tâm.
Hỗ trợ giáo viên hoặc học viên khi cần thiết.
Chịu trách nhiệm Sức khỏe và An toàn của học viên tại trung tâm
Chịu trách nhiệm điều tra, thanh tra và báo cáo các hoạt động liên quan đến an toàn tại trung tâm
Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt tại trung tâm
Kiểm tra thiết bị lớp học, khu vực hành lang trước giờ có lớp học để đảm bảo an toàn cho học viên.
Chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của trung tâm để xác định các mối nguy tiềm ẩn và tư vấn cũng như các biện pháp khắc phục cần áp dụng tại trung tâm
Giám sát các tiêu chuẩn về an toàn, rà soát, đánh giá và kiểm tra công tác thực thi của các hoạt động về đảm bảo an toàn tại tại trung tâm
Đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp an toàn theo kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường (HSE).
Đảm bảo trung tâm hoạt động trong điều kiện an toàn.
Đề xuất cải thiện và lường trước rủi ro về an toàn cho học viên tại trung tâm.
Hỗ trợ giáo viên hoặc học viên khi cần thiết.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo dục
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Thể hiện được tính chủ động trong công việc
Khả năng thích nghi với công việc và chịu được áp lực cao
Kỹ năng trình bày, giao tiếp, và hoạt bát trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Review hiệu suất công việc
Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)
Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI