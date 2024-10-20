Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Giáo dục/Đào tạo

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78

- 80

- 82 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm Sức khỏe và An toàn của học viên tại trung tâm Chịu trách nhiệm điều tra, thanh tra và báo cáo các hoạt động liên quan đến an toàn tại trung tâm Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt tại trung tâm Kiểm tra thiết bị lớp học, khu vực hành lang trước giờ có lớp học để đảm bảo an toàn cho học viên. Chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của trung tâm để xác định các mối nguy tiềm ẩn và tư vấn cũng như các biện pháp khắc phục cần áp dụng tại trung tâm Giám sát các tiêu chuẩn về an toàn, rà soát, đánh giá và kiểm tra công tác thực thi của các hoạt động về đảm bảo an toàn tại tại trung tâm Đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp an toàn theo kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường (HSE). Đảm bảo trung tâm hoạt động trong điều kiện an toàn. Đề xuất cải thiện và lường trước rủi ro về an toàn cho học viên tại trung tâm. Hỗ trợ giáo viên hoặc học viên khi cần thiết.
Chịu trách nhiệm Sức khỏe và An toàn của học viên tại trung tâm
Chịu trách nhiệm điều tra, thanh tra và báo cáo các hoạt động liên quan đến an toàn tại trung tâm
Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt tại trung tâm
Kiểm tra thiết bị lớp học, khu vực hành lang trước giờ có lớp học để đảm bảo an toàn cho học viên.
Chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của trung tâm để xác định các mối nguy tiềm ẩn và tư vấn cũng như các biện pháp khắc phục cần áp dụng tại trung tâm
Giám sát các tiêu chuẩn về an toàn, rà soát, đánh giá và kiểm tra công tác thực thi của các hoạt động về đảm bảo an toàn tại tại trung tâm
Đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp an toàn theo kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường (HSE).
Đảm bảo trung tâm hoạt động trong điều kiện an toàn.
Đề xuất cải thiện và lường trước rủi ro về an toàn cho học viên tại trung tâm.
Hỗ trợ giáo viên hoặc học viên khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo dục Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Thể hiện được tính chủ động trong công việc Khả năng thích nghi với công việc và chịu được áp lực cao Kỹ năng trình bày, giao tiếp, và hoạt bát trong công việc
Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo dục
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Thể hiện được tính chủ động trong công việc
Khả năng thích nghi với công việc và chịu được áp lực cao
Kỹ năng trình bày, giao tiếp, và hoạt bát trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review hiệu suất công việc Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày) Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương) Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người
Review hiệu suất công việc
Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)
Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tháp 1, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

