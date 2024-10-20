Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 - 80 - 82 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm Sức khỏe và An toàn của học viên tại trung tâm Chịu trách nhiệm điều tra, thanh tra và báo cáo các hoạt động liên quan đến an toàn tại trung tâm Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt tại trung tâm Kiểm tra thiết bị lớp học, khu vực hành lang trước giờ có lớp học để đảm bảo an toàn cho học viên. Chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của trung tâm để xác định các mối nguy tiềm ẩn và tư vấn cũng như các biện pháp khắc phục cần áp dụng tại trung tâm Giám sát các tiêu chuẩn về an toàn, rà soát, đánh giá và kiểm tra công tác thực thi của các hoạt động về đảm bảo an toàn tại tại trung tâm Đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp an toàn theo kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường (HSE). Đảm bảo trung tâm hoạt động trong điều kiện an toàn. Đề xuất cải thiện và lường trước rủi ro về an toàn cho học viên tại trung tâm. Hỗ trợ giáo viên hoặc học viên khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo dục Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Thể hiện được tính chủ động trong công việc Khả năng thích nghi với công việc và chịu được áp lực cao Kỹ năng trình bày, giao tiếp, và hoạt bát trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review hiệu suất công việc Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày) Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương) Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

