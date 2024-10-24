Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý an toàn lao động tại các công trình được phân công:

Lập kế hoạch, biện pháp an toàn, phân tích mối nguy hiểm. Quản lý hồ sơ liên quan đến môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai công trường Quản lý thực hiện an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ, thiên tai (quy định chính sách, quy định quản lý và theo dõi thực hiện) tại công trường. Theo dõi, cập nhật hồ sơ 5S đầy đủ, chính xác

Quản trị rủi ro:

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro mảng được phân công. Tham gia lập phương án, kế hoạch giảm thiểu rủi ro HSE Tham gia theo dõi, kiểm soát xử lý rủi ro

Hành chính quản trị:

Quản lý cơ sở vật chất, quản lý an ninh và phòng chóng cháy nổ mảng được phân công. Phát triển và quản lý quy trình: Giám sát tuân thủ, đánh giá và cải tiến quy trình mảng được phân công Tham gia xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình nghiệp vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đi công tác được

- Tốt nghiệp cao đăng trở lên chuyên ngành: An toàn lao động, xây dựng (có chứng chỉ ATLĐ), Kỹ sư môi trường và Kỹ sư bảo hộ lao động hoặc liên quan

- Có kiến thức về các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá được các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục.

- Kỹ năng phân tích nguyên nhân, giải quyết vấn đề

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc

- Trung thực, quyết đoán và cẩn thận

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực; - Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân; - Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

