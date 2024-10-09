Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A44 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền của khách hàng và công ty.
- Cung cấp hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho người dùng cuối các phần cứng máy tính để bàn, phần mềm và thiết bị ngoại vi.
- Thực hiện sửa chữa phần cứng máy tính, các thiết bị máy tính PC và các thiết bị ngoại vi không được thỏa thuận bảo dưỡng của bên thứ ba nhà cung cấp, ...
- Thực hiện bảo trì , bảo dưỡng định kì hệ thống phần cứng (PC, Laptop, Switch, Server, ...)
- Phối hợp với các kỹ thuật viên khác trong việc tạo ra tài liệu hướng dẫn cho người dùng cuối.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp cả trực tiếp và gián tiếp (qua điện thoại/email).
- Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Khả năng chịu áp lực cao.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA hoặc MCSA

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11-13 triệu ( chưa bao gồm phụ cấp chung, phụ cấp thâm niên, thưởng, phụ cấp công trình... )
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Quyền lợi gói khám sức khỏe, bảo hiểm tích lũy với CBNV có thâm niên.
Du lịch nghỉ mát/team building hàng năm, tham gia các hoạt động giao lưu nội bộ, các chương trình thiện nguyện do công ty tổ chức,.....
Được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ 7 làm cách tuần, 08h00 - 17h15 (nghỉ trưa 12h00 - 13h15).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Phúc Bình, Lô số A44 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

