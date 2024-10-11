Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 10 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Quản trị hệ thống mạng nội bộ/ bảo trì khắc phục sự cố.

- Phân quyền user chia sẻ tài nguyên.

- Hỗ trợ người dùng cuối các vấn đề office, phần cứng, camera, máy in...

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

- Chi tiết trao đổi trong lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành mạng, máy tính.

- Kinh nghiệm làm việc khoảng 1 năm vị trí tương đương.

- Có khả năng sửa chữa các thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng: máy in, fax, điện thoại,...

- Có tinh thần hỗ trợ, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 8.500.000 – 9.500.000/tháng (gross).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, phép năm, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...

- Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin