Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 10 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Quản trị hệ thống mạng nội bộ/ bảo trì khắc phục sự cố.
- Phân quyền user chia sẻ tài nguyên.
- Hỗ trợ người dùng cuối các vấn đề office, phần cứng, camera, máy in...
- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
- Chi tiết trao đổi trong lúc phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành mạng, máy tính.
- Kinh nghiệm làm việc khoảng 1 năm vị trí tương đương.
- Có khả năng sửa chữa các thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng: máy in, fax, điện thoại,...
- Có tinh thần hỗ trợ, làm việc nhóm tốt.
- Kinh nghiệm làm việc khoảng 1 năm vị trí tương đương.
- Có khả năng sửa chữa các thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng: máy in, fax, điện thoại,...
- Có tinh thần hỗ trợ, làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ: 8.500.000 – 9.500.000/tháng (gross).
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, phép năm, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
- Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm Công ty
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, phép năm, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
- Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm Công ty
- Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
