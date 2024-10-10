Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cty: Máy tính, điện thoại bàn, Camera, Máy chiếu, Máy Scan, Photo, và các trang thiết bị CNTT khác

- Lắp ráp/thay thế/sửa chữa/nâng cấp phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vi

- Đề xuất thay thế, sửa chữa thiết bị kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố xảy ra với các vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý

- Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trên máy tính đầu cuối cho nhân sự văn phòng và khối dự án

- Thiết lập dây mạng, chỗ ngồi cho nhân sự/dự án mới

- Quản lý tài khoản và hạ tầng tưởng lửa, domain controller, giám sát truy xuất Internet của người dùng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan lập phiếu thông tin triển khai của các dự án trước khi vận hành hoặc cập nhật điều chỉnh

- Theo dõi và tiếp nhận phân bổ/xử lý yêu cầu của người dùng (các khối) về các vấn đề liên quan đến hệ thống, phần mềm và phần cứng.

- Tuân thủ các quy trình hỗ trợ tiêu chuẩn và theo dõi hỗ trợ những vấn đề của khách hàng và người dùng để đảm bảo những vấn đề này đã được hoàn toàn giải quyết

- Thực hiện đúng quy trình của phòng ban theo quy chuẩn ISO 9001:2015 - Đảm bảo tuân thủ quy định An ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định Công ty và quy chuẩn ISO 27001:2013

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên nghành CNTT

- Có kiến thức về mạng máy tính, các dịch vụ về cuộc gọi

- Có kiến thức và am hiểu về việc vận hành máy tính văn phòng

- 6 tháng trở lên với vị trí tương đương

- Ưu tiên đã từng làm việc tại các công ty liên quan đến dịch vụ cuộc gọi (Call Center)

- Có tư duy tích cực, tinh thần học hỏi cao

- Đam mê công nghệ

Phúc Lợi

- Mức lương: Thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật như bhxh, bhyt, ngày phép, thưởng lễ tết,..

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi,..

- Sếp, đồng nghiệp vui tính, thân thiện

- Thăng tiến, tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

