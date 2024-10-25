Tuyển Nhân Viên IT HelpDesk thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 74 - 76 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ và xử lý các sự cố về máy tính cho người dùng (khách hàng doanh nghiệp)

- Quản lý thiết bị, như: PC, laptop, máy in/fax, máy photocopy, modem/router, server/hosting website công ty khách hàng...

- Kiểm tra và chẩn đoán cơ bản các lỗi phần cứng thiết bị.

- Xử lý các lỗi xảy ra đối với phần mềm.

- Xử lý các vấn đề mạng LAN và đường truyền Internet.

- Cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và các phần mềm chuyên ngành khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc toàn thời gian

- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học

- Kinh nghiệm và chuyên môn: 1 năm kinh nghiệm IT Helpdesk

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh.

- Tính cách: Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ cao cấp Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: Thoả thuận theo năng lực của Bạn - Cam kết thưởng hàng tháng từ 5% ->10% lương ngoài mức lương cố định thoả thuận - Lương làm thêm giờ theo quy định Luật Lao động (nếu có) - Lương tháng thứ 13 theo chế độ Công ty - Tăng lương định kỳ hàng năm - Được hưởng những chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ....theo bộ luật lao động và các phúc lợi của Công ty - Du lịch trong nước và nước ngoài theo chế độ của Công ty - Hỗ trợ chi phí công tác ngoại tỉnh

- Được đào tạo sâu về chuyên môn về Máy chủ, Network và các hệ thống khác như: Hệ thống Camera/Tổng Đài - điện thoại/ Hệ thống An ninh, giám sát. - Được làm việc Doanh nghiệp với 90% khách hàng là DN Nhật bản và có vốn đầu từ nước ngoài. - Có cơ hội học hỏi kỹ năng thiết kế phương án kỹ thuật, kỹ năng báo cáo, kỹ năng quản lý khách hàng và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ cao cấp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin