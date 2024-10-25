Tuyển Nhân Viên IT HelpDesk thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ cao cấp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 74
- 76 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ và xử lý các sự cố về máy tính cho người dùng (khách hàng doanh nghiệp)
- Quản lý thiết bị, như: PC, laptop, máy in/fax, máy photocopy, modem/router, server/hosting website công ty khách hàng...
- Kiểm tra và chẩn đoán cơ bản các lỗi phần cứng thiết bị.
- Xử lý các lỗi xảy ra đối với phần mềm.
- Xử lý các vấn đề mạng LAN và đường truyền Internet.
- Cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và các phần mềm chuyên ngành khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc toàn thời gian
- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học
- Kinh nghiệm và chuyên môn: 1 năm kinh nghiệm IT Helpdesk
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh.
- Tính cách: Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến.
- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học
- Kinh nghiệm và chuyên môn: 1 năm kinh nghiệm IT Helpdesk
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh.
- Tính cách: Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến.
Tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ cao cấp Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương khởi điểm: Thoả thuận theo năng lực của Bạn - Cam kết thưởng hàng tháng từ 5% ->10% lương ngoài mức lương cố định thoả thuận - Lương làm thêm giờ theo quy định Luật Lao động (nếu có) - Lương tháng thứ 13 theo chế độ Công ty - Tăng lương định kỳ hàng năm - Được hưởng những chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ....theo bộ luật lao động và các phúc lợi của Công ty - Du lịch trong nước và nước ngoài theo chế độ của Công ty - Hỗ trợ chi phí công tác ngoại tỉnh
- Được đào tạo sâu về chuyên môn về Máy chủ, Network và các hệ thống khác như: Hệ thống Camera/Tổng Đài - điện thoại/ Hệ thống An ninh, giám sát. - Được làm việc Doanh nghiệp với 90% khách hàng là DN Nhật bản và có vốn đầu từ nước ngoài. - Có cơ hội học hỏi kỹ năng thiết kế phương án kỹ thuật, kỹ năng báo cáo, kỹ năng quản lý khách hàng và công việc
- Được đào tạo sâu về chuyên môn về Máy chủ, Network và các hệ thống khác như: Hệ thống Camera/Tổng Đài - điện thoại/ Hệ thống An ninh, giám sát. - Được làm việc Doanh nghiệp với 90% khách hàng là DN Nhật bản và có vốn đầu từ nước ngoài. - Có cơ hội học hỏi kỹ năng thiết kế phương án kỹ thuật, kỹ năng báo cáo, kỹ năng quản lý khách hàng và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ cao cấp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI