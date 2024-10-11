Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Hàng Cót - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống mạng nội bộ, trang Web, Camera của Công ty.

- Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đường truyền, thiết bị, v.v. đảm bảo trang Web, mạng nội bộ, hệ thống Camera hoạt động thông suốt, bảo mật cho Công ty.

- Tham mưu, đề xuất Ban lãnh đạo các chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý và kinh doanh của Công ty.

- Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 02-03 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.

1. Kiến thức:

• Am hiểu về mạng nội bộ (LAN) và diện rộng (WAN), bảo mật thông tin.

• Hiểu về các layer và các protocols, hệ điều hành

• Có kiến thức về thiết bị (phần cứng, thiết bị mạng).

• Hiểu biết sơ bộ về ngôn ngữ lập trình hệ thống.

2. Kỹ năng:

• Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet.

• Thành thạo tin học văn phòng & cài đặt chương trình phần mềm (diệt virus, bảo mật hệ thống, ...).

• Thành thạo sửa chữa các lỗi thông thường của máy tính và mạng.

• Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng: máy photo, fax, ...

3. Khả năng:

• Khả năng phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng, trang web.

• Khả năng độc lập, chủ động trong công việc.

• Khả năng sáng tạo, phát triển ý tưởng mới.

• Cẩn thận, trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực. - Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, BHXH, Nghỉ mát, Sinh nhật, Cưới, .... chế độ khác được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam và quy chế công ty Việt Hồng. - Làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội phát triển năng lực cá nhân; đồng nghiệp thân thiện. - Được xét tăng lương định kỳ hàng năm.

-Làm việc tại địa chỉ VP: 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin