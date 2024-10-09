Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý, hướng dẫn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến Microsoft Teams

- Quản lý, hướng dẫn sử dụng Gmail tên miền của trường

- Quản lý các phòng thực hành Tin học, phòng kỹ thuật IT

- Đảm bảo sự hoạt động của máy tính, máy chiếu, mạng LAN, mạng wifi trong trường.

- Kiểm tra định kỳ, vệ sinh, bảo dưỡng, đề xuất nâng cấp các thiết bị, tài sản được giao

- Xử lý sự cố, hỏng hóc hoặc có biện pháp khắc phục, sửa chữa, thay thế

- Quản lý quản lý phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm khảo thi của trường

- Thực hiện sao lưu dữ liệu và chính sách bảo mật trong hệ thống mạng, thông tin...

- Các công việc hỗ trợ liên quan khác.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về phần cứng máy tính – mạng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các trường học các cấp (đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề,...)

- Có kinh nghiệm làm việc với hoặc hiểu biết sâu sắc về Office 365, Gmail tên miền...

- Có kiến thức và biết cài đặt hệ điều hành, các phần mềm cho PC, Laptop, các loại máy in và một số thiết bị khác

- Có kiến thức về lĩnh vực CNTT, phần cứng máy tính, mạng, camera

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12-15 triệu đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng cuối năm hấp dẫn

- Ký hợp đồng dài hạn

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT

- Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, du lịch của trường...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin