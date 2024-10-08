Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ kỹ thuật phần cứng máy tính:

Cài đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in, máy chiếu, thiết bị ngoại vi,...). Khắc phục sự cố liên quan đến máy tính, kiểm tra và thay thế linh kiện khi cần.

Cài đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in, máy chiếu, thiết bị ngoại vi,...).

Khắc phục sự cố liên quan đến máy tính, kiểm tra và thay thế linh kiện khi cần.

Quản lý và vận hành hệ thống mạng:

Cài đặt và cấu hình thiết bị mạng (router, switch, modem, access point,...). Giám sát và quản lý hệ thống mạng nội bộ (LAN, WAN), đảm bảo kết nối mạng ổn định. Xử lý các sự cố về kết nối mạng, tốc độ mạng và bảo mật hệ thống.

Cài đặt và cấu hình thiết bị mạng (router, switch, modem, access point,...).

Giám sát và quản lý hệ thống mạng nội bộ (LAN, WAN), đảm bảo kết nối mạng ổn định.

Xử lý các sự cố về kết nối mạng, tốc độ mạng và bảo mật hệ thống.

Quản lý và bảo trì hệ thống camera giám sát:

Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh. Giám sát hoạt động của camera, phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi phát sinh. Lưu trữ và quản lý dữ liệu camera, hỗ trợ truy xuất khi cần thiết.

Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh.

Giám sát hoạt động của camera, phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi phát sinh.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu camera, hỗ trợ truy xuất khi cần thiết.

Hỗ trợ người dùng:

Hướng dẫn và hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng các thiết bị CNTT. Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban liên quan đến phần cứng, mạng, và camera.

Hướng dẫn và hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng các thiết bị CNTT.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban liên quan đến phần cứng, mạng, và camera.

Báo cáo và quản lý tài sản IT:

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng thiết bị phần cứng, hệ thống mạng và camera. Quản lý tài sản CNTT, theo dõi tình trạng sử dụng, bảo trì, và thay thế thiết bị.

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng thiết bị phần cứng, hệ thống mạng và camera.

Quản lý tài sản CNTT, theo dõi tình trạng sử dụng, bảo trì, và thay thế thiết bị.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật IT, đặc biệt về phần cứng, mạng và hệ thống camera.

Kỹ năng:

Hiểu biết về cấu trúc phần cứng máy tính, thiết bị mạng và hệ thống camera giám sát. Kỹ năng phân tích, khắc phục sự cố kỹ thuật. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ người dùng.

Hiểu biết về cấu trúc phần cứng máy tính, thiết bị mạng và hệ thống camera giám sát.

Kỹ năng phân tích, khắc phục sự cố kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ người dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 15 triệu đồng Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc); Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên; Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Lương: 10 - 15 triệu đồng

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin