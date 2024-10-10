Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế và quản lý hệ thống mạng/server của công ty
Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới để cung cấp cho người dùng sử dụng một cách hiệu quả và tối đa nhất có thể
Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền. Theo dõi và kiểm tra hệ thống, các thiết bị thường xuyên cũng như lên kế hoạch bảo trì và khắc phục nhanh nhất nếu xảy ra sự cố.
Xác định, chẩn đoán, và giải quyết vấn đề đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, mạng, Internet
Quản lý, vận hành & hỗ trợ vận hành các hệ thống như camera, máy chấm công...
Hỗ trợ họp cho các phòng ban và Ban lãnh đạo: Họp trực tuyến qua các ứng dụng như Zoom, WEBEX, Microsoft Teams
Sửa chữa, bảo trì, cài đặt, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính, mạng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 đến 30
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan
Có khả năng làm việc teamwork
Có tính cẩn thận, chăm chỉ, biết sắp xếp công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8-15 triệu
Được đóng đầy đủ bảo hiểm
Được tính lương tăng ca theo quy định
Hưởng đầy đủ ngày phép theo Quy định của Nhà nước.
Được nhận lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và tham quan du lịch hàng năm. Và các chế độ khác như: Sinh nhật, hiếu - hỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
