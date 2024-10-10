Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế và quản lý hệ thống mạng/server của công ty Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới để cung cấp cho người dùng sử dụng một cách hiệu quả và tối đa nhất có thể Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền. Theo dõi và kiểm tra hệ thống, các thiết bị thường xuyên cũng như lên kế hoạch bảo trì và khắc phục nhanh nhất nếu xảy ra sự cố. Xác định, chẩn đoán, và giải quyết vấn đề đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, mạng, Internet Quản lý, vận hành & hỗ trợ vận hành các hệ thống như camera, máy chấm công... Hỗ trợ họp cho các phòng ban và Ban lãnh đạo: Họp trực tuyến qua các ứng dụng như Zoom, WEBEX, Microsoft Teams Sửa chữa, bảo trì, cài đặt, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính, mạng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 đến 30 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan Có khả năng làm việc teamwork Có tính cẩn thận, chăm chỉ, biết sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-15 triệu Được đóng đầy đủ bảo hiểm Được tính lương tăng ca theo quy định Hưởng đầy đủ ngày phép theo Quy định của Nhà nước. Được nhận lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm. Được tham gia các khóa đào tạo và tham quan du lịch hàng năm. Và các chế độ khác như: Sinh nhật, hiếu - hỉ.

