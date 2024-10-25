Tuyển Công nghệ Thông tin VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tháp C, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Vận hành và duy trì hệ thống server, mạng LAN, WAN nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng được thông suốt, ổn định.

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dùng, xử lý các vấn đề liên quan đến IT.

- Có khả năng hỗ trợ quản trị các hệ thống Tường lửa, phần cứng cũng như phần mềm khác nhau.

- Giám sát lưu lượng dữ liệu và kiểm soát hiệu suất tài nguyên mạng để tối ưu hóa chất lượng truyền.

- Cập nhật hệ thống, backup và recover dữ liệu.

- Quản lý hệ thống mail công ty.

- Kiểm soát hệ thống camera, hệ thống cửa từ trong công ty.

- Hỗ trợ setup thiết bị cho chương trình sự kiện nội bộ và bên ngoài.

- Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống, cải thiện tính bảo mật và ổn định của thiết bị CNTT ...đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định.

- Lập các báo cáo liên quan đến các vấn đề về IT.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Học vấn: - Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT (ưu tiên các ngành liên quan đến Quản Trị Mạng) 2. Kiến thức & kỹ năng: - Kiến thức cơ bản về quản trị mạng: LAN, WAN, Wireless, VPN, Firewall, IPT, DNS, DHCP, SNMP. - Ưu tiên có kiến thức về hệ điều hành Linux, Windows, MacOS. 3. Khác - Khả năng chủ động trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

-Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại VTC Academy Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương từ 8 – 9 triệu Gross. Chế độ review lương hàng năm 2. Chính sách phúc lợi: - Được tham gia Bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc. - Được tham gia Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe khi làm việc tròn 1 năm tại Công ty. - Chương trình Teambuilding 1 tháng 1 lần tại Công ty. - Các chương trình 8/3, 20/10, Trung thu, Giáng sinh, Tết...

- Chương trình Du lịch hàng năm. - Thưởng cuối năm (dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VTC Academy Hà Nội

