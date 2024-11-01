Tuyển Công nghệ Thông tin Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Hệ thống giáo dục Edufit
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Hệ thống giáo dục Edufit

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô PT01, KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG CUỐI
Hỗ trợ người dùng trong các sự cố có liên quan đến thiết bị phần cứng, phần mềm: lỗi máy tính, máy in, máy photo, chấm công, máy chiếu, ti vi, màn hình tương tác, âm thanh loa đài...và các thiết bị khác do IT quản lý Kiểm tra và phối hợp xử lý các sự cố mạng, Firewall, Switch, Wifi và vấn đề kết nối. Hỗ trợ kĩ thuật cho hội thảo của bộ phận Tuyển Sinh
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, NÂNG CẤP
Kiểm tra kỹ thuật, báo cáo và đề xuất thay thế linh kiện thiết bị. Lên kế hoạch thực hiện công tác bảo trì thiết bị định kỳ Lập đề xuất nâng cấp thiết bị theo tiêu chuẩn đã ban hành Quản lý, sửa chữa, cập nhật dữ liệu các thiết bị kiểm soát vào ra (Access control), hệ thống CCTV, PA
TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI CƠ SỞ
Tham gia xây dựng và đề xuất các giải pháp, phối hợp triển khai các dự án CNTTtại cơ sở đang vận hành. Giám sát nhà thầu thi công theo tiêu chuẩn đề ra Phối hợp nghiệm thu từ nhà thầu thi công, tiếp nhận bàn giao và đào tạo hướng dẫn vận hành
QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THU HỒI TÀI SẢN CNTT
Cài đặt, cấu hình thiết bị, phần mềm theo tiêu chuẩn quy định Kiểm tra, cấp phát, thu hồi thiết bị (tài sản và tài khoản người dùng) Theo dõi tồn kho, dự phòng, linh kiện, bản quyền... đảm bảo sẵn sàng backup và cấp phát khi có yêu cầu.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
Tạo, khóa, phân quyền tài khoản về Mail, Domain, Gapo cho User Quản lý các tài khoản mail tác nghiệp, làm việc với nhà cung cấp về mạng, dịch vụ, kiểm soát ra vào.... Rà soát, cập nhật ảnh, dữ liệu của Nhân viên, Học sinh và Phụ huynh trên hệ thống Tham gia đào tạo, văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí IT Support/Helpdesk
Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Khả năng làm việc nhóm, làm việc với từng cá nhân, làm việc độc lập
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Chủ động, thích ứng với thay đổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Lý lịch tư pháp phù hợp với yêu cầu của Nhà trường

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
– Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.
– Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ ...
– Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.
– Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.
– Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ, NGHỈ ĐÔNG đặc biệt của Công ty (bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định).
– Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.
– Làm việc full-time từ thứ 2 – thứ 6, 08:00- 17:00
– Ăn trưa miễn phí tại trường, thưởng chuyên cần.
Địa điểm làm việc: PT 01, KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H3-LC Khu đô thị Tây hồ tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

