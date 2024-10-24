Tuyển Nhân Viên IT thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C21 và Lô C18 - C24, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cung cấp các kênh hoặc tài nguyên tự phục vụ chất lượng cao bằng cách viết, chỉnh sửa và xuất bản nội dung cơ sở kiến thức. Quản lý tài sản, bao gồm bảo trì máy tính và hàng tồn kho di động, máy in và các mặt hàng phần cứng khác Hỗ trợ dự án cơ sở hạ tầng tại văn phòng/nhà máy tương ứng Cài đặt, cấu hình và bảo trì máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chủ tập tin, cáp mạng, phần mềm (ứng dụng thương mại và nội bộ) và thiết bị ngoại vi như máy in, máy fax, máy photocopy, v.v. Phát triển và duy trì các thủ tục và tài liệu tham khảo của bộ phận tài liệu. Chuẩn bị và cập nhật tài liệu cấu hình hệ thống. Tất cả các kỹ thuật tài liệu phải được viết bằng tiếng Anh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Viễn thông Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm. Xử lý sự cố phần cứng: Hiểu biết về máy tính các thành phần phần cứng, thiết bị ngoại vi và các kỹ thuật khắc phục sự cố để chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng.Có kinh nghiệm về Microsoft Windows Server và Linux. Làm quen với các hoạt động khác nhau các hệ thống như Windows và macOS bao gồm cài đặt, cấu hình và cơ bản khắc phục sự cố Kiến thức cơ bản về mạng: Hiểu biết về các khái niệm mạng cơ bản như TCP/IP, DNS, DHCP và Wi-Fi để hỗ trợ khắc phục sự cố kết nối mạng Kiến thức về O365 và các thành phần của nó; kiến thức về ITIL, ITSM và ISMS h. Có khả năng làm việc dưới môi trường áp lực cao Có khả năng chủ động nhận diện vấn đề/ vượt qua các rào cản để đưa ra giải pháp kịp thời Tôi. Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón cho nhân viên ở xa.

- Phúc lợi quà mang về hàng tháng là bộ sản phẩm của Tập Đoàn ( Dầu ăn/ gạo/ nước tương/ tương ớt/ mỳ/ nui/ sữa..) - Phụ cấp sữa tươi nhập khẩu cho nhân viên trực ca đêm.

- Phục vụ cơm cho các buổi làm việc.

- Cấp phát BHLĐ, trang thiết bị làm việc theo khu vực.

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện sau 1 năm làm việc.

- Học bổng cho con NLĐ có thành tích học tập giỏi/xuát sắc.

- Chương trình dã ngoại hàng năm và Ngày Hội Gia Đình/ Hội Thao nội Bộ/ Hội Thao Giao lưu cùng các công ty trong tập đoàn.

- Tham gia miễn phí các câu lạc bộ thể thao ( Yoga/ bóng đá/ tennis/ cầu lông )

- Thưởng thâm niên cho nhân viên gắn bó.

- Tặng quà và tổ chức sinh nhật mỗi tháng cho nhân viên.

- Thưởng Lễ: 500.000đ/ Lễ; Tết theo đánh giá năng lực của nhân viên theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company

