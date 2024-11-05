Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Vận hành các hệ thống điện nhẹ (ELV) tòa nhà Lancaster Luminaire
a. Nắm bắt chi tiết thông tin hệ thống đã được triển khai tại tòa nhà, bao gồm: hệ Cáp quang (FTTH/IPTV), hệ Tel-Data, hệ CCTV, hệ PA, hệ ACS, hệ VDP, hệ Car parking, hệ báo cháy, hệ BMS.
b. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình vận hành, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
c. Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế vận hành.
d. Phối hợp nhà mạng trong các công tác lắp đặt, kiểm tra sửa chữa, cũng cấp dịch vụ viễn thông cho cư dân, khách hàng, thực hiện kiểm tra đối soát cước viễn thông với nhà mạng mỗi 3 tháng/lần.
e.Thực hiện các công tác cài thẻ, kiểm soát thẻ khách thuê, cư dân trong tòa nhà
2. Hỗ trợ khách hàng; Thu thập thông tin, ý kiến đóng góp, phản hồi từ khách hàng.
a. Hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến các hệ ELV như: Digital door lock, internet tại căn hộ, khách hàng thuê (kiểm tra các vấn đề vật lý như tắt/mở nguồn, chủ động liên hệ nhà mạng giải quyết sớm cho khách hàng).
b. Tiếp thu các ý kiến góp ý/đóng góp của khách hàng/ cư dân về các vấn đề liên quan hệ ELV, tập hợp thông tin và gửi cho BQL để xem xét cải thiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
3. Các công việc kỹ thuật khác
a. Điều chỉnh, cài đặt phần mềm của các hệ thống kỹ thuật
- Hệ thống BMS: thực hiện cài địa chỉ IP cho các tủ DDC, cài đặt, thay đổi chỉ số cut/in, cut/out của các cảm biến CO, báo bụi, mức nước; mở rộng các thiết bị cần điều khiển ví dụ như các FCU lắp thêm tại gian hàng, các đèn lắp tại các khu vực chưa có BMS như bê bơi
- Hệ thống báo cháy cài đặt thêm địa chỉ đầu báo, modul, thay đổi tên địa chỉ.
- Quản lý các phần mềm của hệ thống Camera, Access, Video phoneb.
b. Sửa chữa, lắp đặt phần cứng của các hệ thống kỹ thuật:
- Sửa chữa xử lý khi hỏng kết nối đường dây (do đứt gấy hỏng đường dây, giắc cắm..)
- Xử lý mất, hỏng nguồn server, nguồn DDC.
c. Hỗ trợ công việc bảo trì, sửa chữa sự cố:
Hỗ trợ công tác bảo trì các hệ thống cơ điện trong tòa nhà và tham gia xử lý sự cố khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam
- Trình độ học vấn Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Kỹ thuật, CNTT
- Kinh nghiệm - >= 01 năm kinh nghiệm làm việc trong việc giám sát ELV, theo dõi thi công công trình, vận hành tòa nhà và kinh nghiệm làm việc trong vai trò IT Support hoặc liên quan.
- Kiến thức - Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan. Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị ELV – lắp đặt công trình, biết đọc bản vẽ thi công các công trình ELV.
- Khả năng bắt kịp với sự đổi mới kỹ thuật và xu hướng CNTT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 - 13 triệu/ tháng (gross);
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp hiếu hỉ, sinh con, sinh nhật và phụ cấp khác theo Quy chế tài chính;
- Được khám sức khỏe hàng năm; nghỉ mát theo chế độ của công ty;
- Tăng lương thưởng hàng năm, lương tháng 13;
- Chế độ BHXH full lương; Chế độ BH tai nạn-sức khỏe;
- Nghỉ phép năm, ngày nghỉ Lễ Tết và những chế độ khác theo Luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1152 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

