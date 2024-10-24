Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Behemoth làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Behemoth
- Hà Nội: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giao tiếp trực tiếp với khách hàng người Nhật qua tin nhắn (Slack, Chatwork, email...) và hội họp (meeting) trực tuyến để tiếp nhận, làm rõ yêu cầu của khách hàng, báo cáo công việc định kỳ.
Là cầu nối giữa team và khách hàng, giúp team member và khách hàng trao đổi thông tin về dự án một cách chính xác và kịp thời
Tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ cơ bản của dự án, truyền đạt lại cho các thành viên khác
Biên phiên dịch, quản lý các tài liệu liên quan đến dự án
Một số task liên quan đến quản lý dự án, hỗ trợ team kiểm thử khi cần
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật: từ N2 hoặc tương đương trở lên, giao tiếp ổn
từ N2
Kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực IT ít nhất từ 6 tháng trở lên, có kinh nghiệm meeting trực tiếp với khách hàng
từ 6 tháng trở lên
Khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh, làm việc độc lập cao, chủ động trong công việc
Diễn đạt tốt, có kinh nghiệm làm việc nhóm từ nhỏ đến vừa
Có trách nhiệm với công việc, có tinh thần cầu tiến
Open minded, năng động, tích cực
Tại Công ty TNHH Behemoth Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập năm 13 - 15 tháng lương (tối thiểu 13 tháng lương, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương). - Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, thưởng Tết, thưởng giới thiệu nhân sự,... Nghỉ phép 12 ngày/năm. Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ sinh lý 0.5 ngày/tháng. Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài. Tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên như: Tiệc sinh nhật, Happy lunch, Workshop,... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín. Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: Máy tính , Ipad,... Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Thu nhập năm 13 - 15 tháng lương (tối thiểu 13 tháng lương, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương). - Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, thưởng Tết, thưởng giới thiệu nhân sự,...
Thưởng
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ sinh lý 0.5 ngày/tháng.
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên như: Tiệc sinh nhật, Happy lunch, Workshop,... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín.
Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: Máy tính , Ipad,...
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Behemoth
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
