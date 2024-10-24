Tuyển Nhân Viên IT thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giao tiếp trực tiếp với khách hàng người Nhật qua tin nhắn (Slack, Chatwork, email...) và hội họp (meeting) trực tuyến để tiếp nhận, làm rõ yêu cầu của khách hàng, báo cáo công việc định kỳ. Là cầu nối giữa team và khách hàng, giúp team member và khách hàng trao đổi thông tin về dự án một cách chính xác và kịp thời Tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ cơ bản của dự án, truyền đạt lại cho các thành viên khác Biên phiên dịch, quản lý các tài liệu liên quan đến dự án Một số task liên quan đến quản lý dự án, hỗ trợ team kiểm thử khi cần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật: từ N2 hoặc tương đương trở lên, giao tiếp ổn Kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực IT ít nhất từ 6 tháng trở lên, có kinh nghiệm meeting trực tiếp với khách hàng Khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh, làm việc độc lập cao, chủ động trong công việc Diễn đạt tốt, có kinh nghiệm làm việc nhóm từ nhỏ đến vừa Có trách nhiệm với công việc, có tinh thần cầu tiến Open minded, năng động, tích cực

Tại Công ty TNHH Behemoth Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 VND đến 15.000.000 VND hoặc hơn tùy năng lực ứng viên, đánh giá tăng lương 2 lần/năm.

Thu nhập năm 13 - 15 tháng lương (tối thiểu 13 tháng lương, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương). - Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, thưởng Tết, thưởng giới thiệu nhân sự,... Nghỉ phép 12 ngày/năm. Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ sinh lý 0.5 ngày/tháng. Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài. Tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên như: Tiệc sinh nhật, Happy lunch, Workshop,... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín. Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: Máy tính , Ipad,... Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Behemoth

