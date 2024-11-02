Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 T5 Đoàn Ngoại Giao, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy

- Quản lý và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN, máy chủ, camera, máy chấm công, và các thiết bị CNTT khác của toàn Công ty

- Quản lý hệ thống dữ liệu CNTT, dữ liệu phần mềm phục vụ công việc đảm bảo an ninh và bảo mật tuyệt đối

- Hệ thống máy tính, máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị CNTT khác theo yêu cầu

- Theo dõi, kiểm kê các thiết bị CNTT; tổng hợp, đề xuất nhu cầu trang bị, mua sắm, đi thuê, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, thanh lý các thiết bị CNTT.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu về quản trị hệ thống mạng, quản lý và bảo trì hệ thống server và xử lý phần cứng máy tính...

- Có trách nhiệm, có thái độ cầu tiến, nghiêm túc, nhanh nhẹn trong công việc.

- Có niềm đam mê với công nghệ và có kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp và hòa đồng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường

- Lương tháng 13

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

