Tuyển Nhân Viên IT thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG
- Hồ Chí Minh: 15 Lam Sơn, P5, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện hỗ trợ, quản lý hệ thống IT và điện nhẹ cho văn phòng Cty, nhà máy:
1. Office 365: theo dõi, cài đăt, cấp phát, thu hồi, xử lý lỗi và hướng dẫn mail, sharepoint, teams cho người dùng cuối.
2. Máy móc thiết bị: theo dõi, cài đăt, cấp phát, thu hồi, xử lý lỗi và hướng dẫn laptop, desktop, printer... cho người dùng cuối.
3. Điện nhẹ: vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống camera, điện thoại, wifi, âm thanh công cộng, mạng lan, máy chấm công, kiểm soát cửa.
4. Helpdesk: khởi tạo user AD, cài đặt, xử lý lỗi phần cứng/phần mềm, viết tài liệu hướng dẫn, đào tạo người dùng.
5. Máy chủ: vận hành, sao lưu định kì, xử lý lỗi
6. Thiết kế: tài liệu, hình ảnh, video sự kiện
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hạ tầng mạng diện rộng, cáp trục, cáp ngang Hệ thống mạng cục bộ, bảo mật, định tuyến, chuyển mạch Hệ thống điện nhẹ, giám sát hình ảnh, điện thoại, mạng không dây, kiểm soát cửa, âm thanh công cộng, màn hình ghép Hệ thống máy chủ, hệ điều hành windows, linux Hệ thống Microsoft Office 365
Hạ tầng mạng diện rộng, cáp trục, cáp ngang
Hệ thống mạng cục bộ, bảo mật, định tuyến, chuyển mạch
Hệ thống điện nhẹ, giám sát hình ảnh, điện thoại, mạng không dây, kiểm soát cửa, âm thanh công cộng, màn hình ghép
Hệ thống máy chủ, hệ điều hành windows, linux
Hệ thống Microsoft Office 365
Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-15TR / theo năng lực ứng viên và định hướng ổn định công việc;
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7;
Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành;
Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13 theo chính sách công ty;
Soát xét tăng lương theo chính sách công ty 01 lần/năm;
Chế độ phúc lợi khác: đồng phục, cưới hỏi, bảo hiểm tai nạn, ...;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI