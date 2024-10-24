Tuyển Nhân Viên IT thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Lam Sơn, P5, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện hỗ trợ, quản lý hệ thống IT và điện nhẹ cho văn phòng Cty, nhà máy:

1. Office 365: theo dõi, cài đăt, cấp phát, thu hồi, xử lý lỗi và hướng dẫn mail, sharepoint, teams cho người dùng cuối.

2. Máy móc thiết bị: theo dõi, cài đăt, cấp phát, thu hồi, xử lý lỗi và hướng dẫn laptop, desktop, printer... cho người dùng cuối.

3. Điện nhẹ: vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống camera, điện thoại, wifi, âm thanh công cộng, mạng lan, máy chấm công, kiểm soát cửa.

4. Helpdesk: khởi tạo user AD, cài đặt, xử lý lỗi phần cứng/phần mềm, viết tài liệu hướng dẫn, đào tạo người dùng.

5. Máy chủ: vận hành, sao lưu định kì, xử lý lỗi

6. Thiết kế: tài liệu, hình ảnh, video sự kiện

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn:

Hạ tầng mạng diện rộng, cáp trục, cáp ngang Hệ thống mạng cục bộ, bảo mật, định tuyến, chuyển mạch Hệ thống điện nhẹ, giám sát hình ảnh, điện thoại, mạng không dây, kiểm soát cửa, âm thanh công cộng, màn hình ghép Hệ thống máy chủ, hệ điều hành windows, linux Hệ thống Microsoft Office 365

Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15TR / theo năng lực ứng viên và định hướng ổn định công việc; Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7; Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành; Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13 theo chính sách công ty; Soát xét tăng lương theo chính sách công ty 01 lần/năm; Chế độ phúc lợi khác: đồng phục, cưới hỏi, bảo hiểm tai nạn, ...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

