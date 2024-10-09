Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B - 00.08, Chung cư thấp tầng C1 ( Khu căn hộ Sarica), số 6 đường D9, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia quản lý và vận hành hạ tầng Server tại Data Center/ Server tại Văn phòng Quản trị hệ thống phần mềm công ty đang hợp tác, hỗ trợ vận hành. Thực hiện sao lưu, quản lý các dữ liệu hệ thống lưu trữ. Cài đặt, cấu hình các thiết bị phần cứng máy chủ, server, cloud... Cài đặt, cấu hình, quản trị dịch vụ hệ thống Windows, Unix, Active Directory,... Hợp tác chặt chẽ với các đối tác đang cung cấp các dịch vụ cho Công ty nhằm khắc phục sự cố phát sinh trong thời gian nhanh nhất. Giám sát hệ thống để phát hiện những bất thường. Quản trị hệ thống website thông tin công ty. Kiểm soát rủi ro với các thông tin có thể gây ảnh hưởng đến công ty. Tham gia vào việc nghiên cứu và phân tích yêu cầu, mô phỏng cách thức hoạt động cho các phần mềm, ứng dụng nội bộ. Giám sát, làm việc với các đơn vị nhà thầu khi triển khai các dự án mới. Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền trong công ty Cài đặt hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng và thiết bị công nghệ thông tin Hỗ trợ xử lý các vấn đề về mạng, máy chấm công, máy in, fax, điện thoại, wifi... Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, theo yêu cầu phát triển của công ty. Cập nhật các xu hướng và ứng dụng công nghệ vào công việc Và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Độ tuổi: 1995 – 2000. Ngoại hình ưa nhìn Kinh nghiệm từ 1-2 năm về vận hành server Windows Có kinh nghiệm thiết lập policy sao lưu dữ liệu và backup data Hiểu về Windows server Administratior Kĩ năng về cấu hình môi trường Windows server và quản lý data Có Máy tính PC/ Laptop và thành thạo kỹ năng Word, Excel, Power Point. Có khả năng phân tích, làm báo cáo và tổng hợp dữ liệu tốt, nhanh chóng, kịp thời; Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng Giao tiếp tốt, Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Tính cách hòa động, thân thiện, tỉ mỉ, trung thực Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác theo sự điều phối của Công ty. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 12.000.000 – 15.000.000đ + Lương hiệu quả hàng tháng + Thưởng KPI cuối năm. Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng. Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia các hoạt động truyền thống của Công ty như Xem phim hàng tháng, Running day hàng tháng, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước. Được xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm. Chế độ lương tháng 13. Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động. Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 08:30 – 18:00 (Nghỉ trưa 12:00 – 13:30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

