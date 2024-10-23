Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội:

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản trị hệ thống máy tính, hệ thống mạng. Hỗ trợ người dùng và nhu cầu từ các phòng, ban Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty

Quản trị hệ thống máy tính, hệ thống mạng.

Hỗ trợ người dùng và nhu cầu từ các phòng, ban

Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin Tiếng Trung cơ bản Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin

Tiếng Trung cơ bản

Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 15 - 25 triệu (chưa bao gồm tiền tăng ca)

+ Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định của pháp luật

+ Lương thưởng tháng thứ 13, xét duyệt tăng lương hằng năm

+ Công ty mới, cơ hội thăng tiến rộng mở

+ Hỗ trợ suất ăn trưa, ăn ca miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin