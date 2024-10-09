Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đề xuất và tổ chức, thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. Cung cấp các dịch vụ tin cậy và hiệu quả về CNTT.
Đề xuất và tổ chức, thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Cung cấp các dịch vụ tin cậy và hiệu quả về CNTT.
Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động của công ty. Tư vấn cho BGĐ các tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT. Đề nghị mua sắm trang thiết bị công nghệ hoặc sửa chữa trang thiết bị của các phòng ban trực thuộc công ty; bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ và duy trì các hoạt động mạng tại Công ty: Đào tạo, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn cho CBNV về IT hoặc các nội dung có liên quan trong công việc phụ trách. Lưu trữ các chứng từ liên quan công việc.
Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động của công ty.
Tư vấn cho BGĐ các tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.
Đề nghị mua sắm trang thiết bị công nghệ hoặc sửa chữa trang thiết bị của các phòng ban trực thuộc công ty; bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ và duy trì các hoạt động mạng tại Công ty:
Đào tạo, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn cho CBNV về IT hoặc các nội dung có liên quan trong công việc phụ trách.
Lưu trữ các chứng từ liên quan công việc.
Các công việc khác trong phạm vi chức năng Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT Có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng. Có kinh nghiệm từ 3-5 năm quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương. Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. Sức khỏe tốt, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tuân thủ.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT
Có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng.
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Sức khỏe tốt, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tuân thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo khả năng Thưởng: theo quy định công ty BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định Công đoàn và các chế độ khác như: 8/3, 20/10, trung thu, 1/6, ốm đau, ma chay, hiếu hỉ... theo quy định Công ty Các ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Du lịch trong và ngoài nước Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6 (sáng từ 8:00-12:00, chiều 13:30 - 17:30) Thứ 7: làm từ 8:00 -12:00
Lương: thỏa thuận theo khả năng
Thưởng: theo quy định công ty
BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định
Công đoàn và các chế độ khác như: 8/3, 20/10, trung thu, 1/6, ốm đau, ma chay, hiếu hỉ... theo quy định Công ty
Các ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch trong và ngoài nước
Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6 (sáng từ 8:00-12:00, chiều 13:30 - 17:30)
Thứ 7: làm từ 8:00 -12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 89 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

