Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đề xuất và tổ chức, thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Cung cấp các dịch vụ tin cậy và hiệu quả về CNTT.

Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động của công ty.

Tư vấn cho BGĐ các tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.

Đề nghị mua sắm trang thiết bị công nghệ hoặc sửa chữa trang thiết bị của các phòng ban trực thuộc công ty; bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ và duy trì các hoạt động mạng tại Công ty:

Đào tạo, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn cho CBNV về IT hoặc các nội dung có liên quan trong công việc phụ trách.

Lưu trữ các chứng từ liên quan công việc.

Các công việc khác trong phạm vi chức năng Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT

Có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Sức khỏe tốt, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tuân thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo khả năng

Thưởng: theo quy định công ty

BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định

Công đoàn và các chế độ khác như: 8/3, 20/10, trung thu, 1/6, ốm đau, ma chay, hiếu hỉ... theo quy định Công ty

Các ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch trong và ngoài nước

Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6 (sáng từ 8:00-12:00, chiều 13:30 - 17:30)

Thứ 7: làm từ 8:00 -12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

