Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TỶ THẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 9A
- 9B, Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thành thạo ngôn ngữ Java
Thành thạo Framework Golang Gin
Thành thạo SQL Server
Khả năng tiếng Anh cơ bản
Sử dụng Git cơ bản
Có thể sử dụng công cụ kiểm tra API
Hiểu các lệnh cơ bản của Linux
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Phần Mềm, Kỹ Thuật Mạng, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (MIS), Kỹ Thuật Phần Mềm, Khoa Học Máy Tính,... Trung thực, có trách nhiệm với công việc, gắn bó lâu dài với công ty Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn Đã từng sử dụng Docker Có sản phẩm mẫu
Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Phần Mềm, Kỹ Thuật Mạng, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (MIS), Kỹ Thuật Phần Mềm, Khoa Học Máy Tính,...
Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Phần Mềm, Kỹ Thuật Mạng, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (MIS), Kỹ Thuật Phần Mềm, Khoa Học Máy Tính,...
Trung thực, có trách nhiệm với công việc, gắn bó lâu dài với công ty
Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn
Đã từng sử dụng Docker
Có sản phẩm mẫu
Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC Thì Được Hưởng Những Gì
Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc Lương thưởng tháng 13 + thưởng bình bầu (A, B, C) Nâng lương theo thâm niên, nâng chức khi được chủ quản đề cử Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,.. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Du lịch nghỉ mát, teambuilding,...
Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
Lương thưởng tháng 13 + thưởng bình bầu (A, B, C)
Nâng lương theo thâm niên, nâng chức khi được chủ quản đề cử
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Du lịch nghỉ mát, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
