Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TỶ THẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9A - 9B, Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thành thạo ngôn ngữ Java Thành thạo Framework Golang Gin Thành thạo SQL Server Khả năng tiếng Anh cơ bản Sử dụng Git cơ bản Có thể sử dụng công cụ kiểm tra API Hiểu các lệnh cơ bản của Linux

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Phần Mềm, Kỹ Thuật Mạng, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (MIS), Kỹ Thuật Phần Mềm, Khoa Học Máy Tính,... Trung thực, có trách nhiệm với công việc, gắn bó lâu dài với công ty Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn Đã từng sử dụng Docker Có sản phẩm mẫu

Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc Lương thưởng tháng 13 + thưởng bình bầu (A, B, C) Nâng lương theo thâm niên, nâng chức khi được chủ quản đề cử Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,.. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Du lịch nghỉ mát, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

