Tuyển IT phần mềm Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, Số 34 – 34A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Vận hành hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin. Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng Internet, camera, wifi, MyTV, cáp điện thoại,... Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cài đặt toàn bộ hệ thống máy tính, máy in, điện thoại, các thiết bị nghe nhìn. Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, chương trình phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc Trường. Quản lý, điều phối phòng máy theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường. Bố trí, đảm bảo âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy ghi âm, amply, micro và các phương tiện cần thiết cho các cuộc họp, hội nghị, sự kiện,... của trường Lập kế hoạch, tư vấn Trưởng phòng việc mua sắm, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phòng máy tính, phục vụ nhu cầu dạy và học. Hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường các công tác liên quan đến IT Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp phân công.

Vận hành hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin.

Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng Internet, camera, wifi, MyTV, cáp điện thoại,...

Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cài đặt toàn bộ hệ thống máy tính, máy in, điện thoại, các thiết bị nghe nhìn.

Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, chương trình phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc Trường.

Quản lý, điều phối phòng máy theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

Bố trí, đảm bảo âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy ghi âm, amply, micro và các phương tiện cần thiết cho các cuộc họp, hội nghị, sự kiện,... của trường

Lập kế hoạch, tư vấn Trưởng phòng việc mua sắm, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phòng máy tính, phục vụ nhu cầu dạy và học.

Hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường các công tác liên quan đến IT

Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính hoặc tương đương Có kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm, mạng máy tính. Nắm vững các kỹ năng cài đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng, phần mềm máy tính. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính hoặc tương đương

Có kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm, mạng máy tính.

Nắm vững các kỹ năng cài đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng, phần mềm máy tính.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 8.500.000 đến 9.500.000 theo trình độ;

- Chế độ phúc lợi theo quy định, du lịch trong và ngoài nước hằng năm;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin