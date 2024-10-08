Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121 D4, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị, mạng, máy tính tại văn phòng

- Quản lý hệ thống server và bảo mật thông tin trong Công ty

- Quản trị và phát triển website

- Đề xuất các giải pháp, công nghệ mới thay thế mang lại hiệu quả trong công việc

- Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng,... và các chuyên ngành liên quan

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, lương tháng 13,...

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, du lịch, khám sức khỏe,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM

