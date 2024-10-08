Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, bảo trì và nâng cấp các phần cứng của công ty. Quản lý và bảo trì hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin. Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên trong công ty. Cài đặt và cấu hình phần cứng. Giám sát và đảm bảo an ninh mạng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Phát triển, bảo trì và nâng cấp các phần cứng của công ty.
Quản lý và bảo trì hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin.
Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên trong công ty.
Cài đặt và cấu hình phần cứng.
Giám sát và đảm bảo an ninh mạng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT ít nhất 2 năm. Kiến thức vững về hệ thống mạng, phần cứng. Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, v.v. Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT ít nhất 2 năm.
Kiến thức vững về hệ thống mạng, phần cứng.
Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, v.v.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
- Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.
- Thưởng tết dương lịch, tháng lương 13, tết âm lịch
- Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ...
- Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, teambuilding định kỳ,
- Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu á,. Số 1, Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

