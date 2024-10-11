Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần Y khoa HANO

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý sự cố hệ thống máy tính, máy in, các thiết bị văn phòng và hệ thống mạng tòa nhà Quản lý hệ thống máy chủ, user file server, chia sẻ và bảo mật dữ liệu Nâng cấp sửa chữa trang thiết bị PC, CAMERA Đảm bảo các hệ thống máy móc liên quan luôn hoạt động bình thường Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trong phạm vi công việc.
Xử lý sự cố hệ thống máy tính, máy in, các thiết bị văn phòng và hệ thống mạng tòa nhà
Quản lý hệ thống máy chủ, user file server, chia sẻ và bảo mật dữ liệu
Nâng cấp sửa chữa trang thiết bị PC, CAMERA
Đảm bảo các hệ thống máy móc liên quan luôn hoạt động bình thường
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giờ làm việc: 8 tiếng/ ngày, 6 ngày/tuần Chuyên môn: IT Supports Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan, từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Yêu cầu khác: nhanh nhẹn, chủ động, chịu được áp lực
Giờ làm việc: 8 tiếng/ ngày, 6 ngày/tuần
Chuyên môn: IT Supports
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan, từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Yêu cầu khác: nhanh nhẹn, chủ động, chịu được áp lực

Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh thu Phụ cấp ăn trưa 40.000 đồng/ngày Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch hàng năm,... Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh dành riêng cho nhân viên, người nhà Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, quyền lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc. Được hỗ trợ chi phí đi học và đào tạo bên ngoài phù hợp với yêu cầu công tác Các phúc lợi khác tùy theo vị trí công việc Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, cởi mở, linh hoạt, có không gian để phát huy năng lực, có cơ hội thăng tiến cao.
Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh thu
Phụ cấp ăn trưa 40.000 đồng/ngày
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch hàng năm,...
Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh dành riêng cho nhân viên, người nhà
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
Được hỗ trợ chi phí đi học và đào tạo bên ngoài phù hợp với yêu cầu công tác
Các phúc lợi khác tùy theo vị trí công việc
Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, cởi mở, linh hoạt, có không gian để phát huy năng lực, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y khoa HANO

Công ty Cổ phần Y khoa HANO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

