Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Developer Task: - Tham gia phát triển website và hệ thống bán hàng trực tuyến: Bạn sẽ học và xây dựng các Website, Phễu bán hàng trên nhiều nền tảng như WordPress, ClickFunnels, GoHighLevel và nhiều hơn nữa. - Kết nối các hệ thống: Tìm hiểu cách tích hợp và kết nối các phần mềm, ứng dụng thông qua API, Webhook để tạo ra hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh. - Thiết kế web responsive: Sử dụng kỹ thuật thiết kế hiện đại, đảm bảo website hiển thị tốt trên mọi thiết bị, từ máy tính đến điện thoại.

2. Helpdesk Task: - Hỗ trợ kỹ thuật: Cài đặt, kiểm tra và xử lý các sự cố liên quan đến laptop, PC, máy in, máy photocopy và các thiết bị khác khi có vấn đề phát sinh. - Kiến thức về phần cứng và mạng: Sử dụng kiến thức về hệ thống máy tính, phần cứng, và mạng máy tính để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. - Cài đặt phần mềm: Hỗ trợ người dùng cài đặt và cấu hình các phần mềm cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

- Kiến thức cơ bản về công nghệ web: Hiểu về HTML5, CSS3, Javascript để bắt đầu làm việc với các dự án web.

- Biết sử dụng Figma là một lợi thế: Nếu bạn biết dùng Figma, bạn sẽ có thể tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển giao diện trực quan.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Dù là tự mình giải quyết vấn đề hay làm việc cùng đội ngũ, chúng tôi cần bạn có khả năng linh hoạt.

- Khả năng tự học và giải quyết vấn đề: Chúng tôi luôn ủng hộ sự sáng tạo và việc tự học để phát triển bản thân.

- Tiếng Anh mức độ nghe và đọc hiểu: Đây là yêu cầu bắt buộc, giúp bạn dễ dàng làm việc với các tài liệu và công cụ quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thưởng dự án và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được làm việc trong môi trường sáng tạo, thân thiện, có cơ hội tham gia các dự án lớn và học hỏi từ những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nâng cao chuyên môn do công ty tổ chức.

- Các phúc lợi khác: bảo hiểm, nghỉ phép năm, du lịch công ty, hoạt động teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

