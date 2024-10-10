Tuyển Điện tử/Phần cứng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trân Văn Dư, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng

2. Quản lý điều hành website

3. Quản lý bảo trì máy tính và các thiết bị điện tử

4. Kỹ năng phần cứng, phần mềm

5. Chạy quảng cáo cho Công ty (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

1. Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm

2. Tốt nghiệp từ trung câp

3. Nam/Nữ

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đảm bảo các chế độ lương thưởng và phúc lợi khác theo luật lao động hoặc có thể hơn

2. Lương thỏa thuận từ 8-12 triệu đồng

3. Lương sản phẩm

4. Trợ Cấp

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.