Tuyển Điện tử/Phần cứng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN TÂM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trân Văn Dư, Phường 13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
2. Quản lý điều hành website
3. Quản lý bảo trì máy tính và các thiết bị điện tử
4. Kỹ năng phần cứng, phần mềm
5. Chạy quảng cáo cho Công ty (nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm
2. Tốt nghiệp từ trung câp
3. Nam/Nữ
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
1. Đảm bảo các chế độ lương thưởng và phúc lợi khác theo luật lao động hoặc có thể hơn
2. Lương thỏa thuận từ 8-12 triệu đồng
3. Lương sản phẩm
4. Trợ Cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
