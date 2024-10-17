Tuyển IT phần mềm HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và bảo trì hệ thống IT
• Đảm bảo hệ thống mạng nội bộ và kết nối internet của các cửa hàng và văn phòng hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.
• Quản lý và bảo trì hệ thống máy chủ và lưu trữ (nếu có), thiết bị mạng, tường lửa để đảm bảo hiệu năng và bảo mật.
• Giám sát và xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến phần cứng, phần mềm và các thiết bị công nghệ khác của cửa hàng và công ty.
• Đảm bảo tất cả các máy tính, thiết bị ngoại vi (máy in, scan, camera,...) và hệ thống thanh toán POS tại các cửa hàng hoạt động hiệu quả.
- Quản lý hệ thống phần mềm + website
• Cài đặt, bảo trì và cập nhật các phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho và các phần mềm chuyên dụng khác của công ty.
• Đảm bảo tính tương thích và hoạt động trơn tru giữa các hệ thống phần mềm, website và phần cứng.
• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhân viên sử dụng phần mềm, xử lý các vấn đề phát sinh và hỗ trợ trong quá trình đào tạo nhân viên mới.
• Cải tiến, bảo trì và vận hành để đảm bảo website luôn nhanh, ổn định và không bị lỗi.
- Quản lý bảo mật hệ thống
• Đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống IT, bao gồm việc cập nhật hệ điều hành, phần mềm diệt virus và các hệ thống bảo mật.
• Thiết lập và quản lý các tài khoản người dùng, đảm bảo phân quyền truy cập hợp lý cho các nhân viên.
• Giám sát hoạt động mạng để phát hiện và ngăn chặn các rủi ro về bảo mật, tấn công mạng hoặc các truy cập không hợp lệ.
• Quản lý hệ thống sao lưu (backup), phục hồi dữ liệu, đảm bảo dữ liệu quan trọng của công ty và cửa hàng luôn được bảo vệ.
- Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án công nghệ
• Tham gia vào các dự án triển khai hệ thống công nghệ mới (nếu có), bao gồm nâng cấp phần cứng, phần mềm và hệ thống bảo mật.
• Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất và tiết kiệm chi phí.
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo các dự án công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
• Quản lý chi phí liên quan đến việc mua sắm thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ công nghệ.
• Đưa ra các đề xuất và kế hoạch phát triển hệ thống IT trong ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Mạng máy tính hoặc Mạng máy tính – Viễn thông Có kiến thức về hệ thống mạng, bảo mật. Có kiến thức cơ bản về các hệ thống khác. Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về hệ thống mạng. Có kinh nghiệm về các hệ thống ứng dụng, bảo mật Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh. Có khả năng làm việc nhóm tốt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực mua bán hàng tiêu dùng, mua bán trực tuyến.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Mạng máy tính hoặc Mạng máy tính – Viễn thông
Có kiến thức về hệ thống mạng, bảo mật.
Có kiến thức cơ bản về các hệ thống khác.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về hệ thống mạng.
Có kinh nghiệm về các hệ thống ứng dụng, bảo mật
Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực mua bán hàng tiêu dùng, mua bán trực tuyến.

Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Thỏa thuận Phép năm: 12 ngày/ năm Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, ổn định và thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội phát triển tốt.
Thu Nhập: Thỏa thuận
Phép năm: 12 ngày/ năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, ổn định và thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 289 CMT8, TỔ 46, KP4, HIỆP THÀNH, TP TDM, BÌNH DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

