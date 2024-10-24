Tuyển Nhân Viên IT thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CENNEXT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CENNEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai và nâng cấp hệ thống máy tính, mạng.
- Sửa chữa, khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính của công ty (Helpdesk – Công việc chính)
- Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận và sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ máy tính.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Hiểu biết về các thiết bị vật lý trong hệ thống mạng.
- Hiểu biết về môi trường Microsoft Windows (Windows Server, Windows workstations ...). hoặc môi trường Linux (Centos, Ubuntu server).
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA.
- Chịu khó học tập, nỗ lực, kiên trì và linh hoạt trong công việc.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 7.800.000đ), thử việc 2 tháng hưởng 85%.
- Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích Best Member, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Được huấn luyện, đào tạo các nghiệp vụ liên quan công việc.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Được cung cấp các thiết bị làm việc.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động của Nhà nước.
Thời gian: Từ 7:00 - 16:00, nghỉ cuối tuần (04 ngày chủ nhật và 02 ngày thứ bảy). Địa điểm làm việc: QCoop Building, 150 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CENNEXT

CENNEXT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

