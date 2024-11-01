Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình các ứng dụng cho công việc các phòng ban theo yêu cầu của BGĐ
Xử lý các công việc phần mềm thuộc khối văn phòng
Thực hiện các công việc theo từng thời điểm phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam Tuổi từ 25 - 35 Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành lập trình
Nam
Tuổi từ 25 - 35
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành lập trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm sức khỏe 24/24 Thưởng 13 Đánh giá KPI thưởng cuối năm Du lịch/teambuilding hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Bảo hiểm sức khỏe 24/24
Thưởng 13
Đánh giá KPI thưởng cuối năm
Du lịch/teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
