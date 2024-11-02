Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cổng E - Cảng Cát Lái, Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Từ 9 Triệu

-Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính.

-Tìm nguyên nhân và xử lý các sự cố hệ thống (trên server hay network).

-Lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm.

-Quản lý lắp đặt và sửa chữa hệ thống mạng, tổng đài điện thoại, camera...

-Số liệu hệ thống, camera, cáp quang, suppot người dùng

-Các công việc phát sinh khác tại Công ty.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu kỹ thuật máy tính, Có hiểu biết về phần cứng/mạng,

• Có 1 năm kinh nghiệm quản trị mạng

• Trung thực, vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương theo hiệu quả công việc

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13-14

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN...

- Chế độ du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company

