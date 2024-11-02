Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cổng E

- Cảng Cát Lái, Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Từ 9 Triệu

-Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính.
-Tìm nguyên nhân và xử lý các sự cố hệ thống (trên server hay network).
-Lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm.
-Quản lý lắp đặt và sửa chữa hệ thống mạng, tổng đài điện thoại, camera...
-Số liệu hệ thống, camera, cáp quang, suppot người dùng
-Các công việc phát sinh khác tại Công ty.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu kỹ thuật máy tính, Có hiểu biết về phần cứng/mạng,
• Có 1 năm kinh nghiệm quản trị mạng
• Trung thực, vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương theo hiệu quả công việc
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13-14
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN...
- Chế độ du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 198/B4 Hoàng Văn Thụ - Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

