Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93/6E, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc

Xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Tổ chức, triển khai việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong từng khâu của quá trình sản xuất

Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa gia công ngoài

Kiểm tra số lượng chi tiết, linh kiện, phụ kiện, tem nhãn,... hàng hóa xuất xưởng

Thống kê, phân tích, báo cáo tình hình lỗi sản phẩm và đề xuất phương án cải thiện chất lượng sản phẩm

Theo dõi kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh

Tham gia thực hiện công việc của team Quản lý chất lượng của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành nghề liên quan quản lý chất lượng, chế biển gỗ

Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao

Tổ chức, sắp xếp, điều phối công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định

Review tăng lương hằng năm

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Thưởng doanh thu.....

Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....

Teambuilding du lịch hằng năm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

