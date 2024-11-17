Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
- Hồ Chí Minh: 93/6E, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Tổ chức, triển khai việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong từng khâu của quá trình sản xuất
Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa gia công ngoài
Kiểm tra số lượng chi tiết, linh kiện, phụ kiện, tem nhãn,... hàng hóa xuất xưởng
Thống kê, phân tích, báo cáo tình hình lỗi sản phẩm và đề xuất phương án cải thiện chất lượng sản phẩm
Theo dõi kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh
Tham gia thực hiện công việc của team Quản lý chất lượng của công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành nghề liên quan quản lý chất lượng, chế biển gỗ
Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao
Tổ chức, sắp xếp, điều phối công việc tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Review tăng lương hằng năm
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Thưởng doanh thu.....
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
Teambuilding du lịch hằng năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI