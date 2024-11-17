Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 93/6E, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Tổ chức, triển khai việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong từng khâu của quá trình sản xuất
Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa gia công ngoài
Kiểm tra số lượng chi tiết, linh kiện, phụ kiện, tem nhãn,... hàng hóa xuất xưởng
Thống kê, phân tích, báo cáo tình hình lỗi sản phẩm và đề xuất phương án cải thiện chất lượng sản phẩm
Theo dõi kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh
Tham gia thực hiện công việc của team Quản lý chất lượng của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành nghề liên quan quản lý chất lượng, chế biển gỗ
Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao
Tổ chức, sắp xếp, điều phối công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Review tăng lương hằng năm
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Thưởng doanh thu.....
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
Teambuilding du lịch hằng năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Đường 41, Phường 06, Quận 4, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

