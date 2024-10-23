Tuyển Quản lý chất lượng Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đầu đủ từ Trưởng bộ phận: số lượng, đúng mã, đúng size cỡ, mẫu sống, tờ lệnh bàn giao Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Trước khi kiểm hàng phải xem lại lệnh và mẫu sống có thay đổi gì không, lỗi của nhà gia công, các lỗi do vết bẩn, đường may,... Kiểm hàng đảm bảo đúng thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, tỷ lệ cho phép từng mã hàng Vào sổ ghi chép đầy đủ hàng được kiểm, hàng đạt chất lượng chuyển bàn giao cho bộ phận Hoàn thiện Báo cáo công việc lại cho TBP trong ngày Thực hiện các công việc khác theo sự điều hành của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 24-45 Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực Hiểu biết quy trình sản xuất hàng thời trang, năm bắt được các công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm may mặc Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty cùng lĩnh vực ít nhất 2 năm (ưu tiên ngành hàng thời trang thiết kế Nữ) Tốt nghiệp ngành học liên quan

Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10 triệu Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển toàn diện tại công ty. Ban lãnh đạo trẻ trung, chuyên môn cao, luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến nhân viên. Hưởng các chính sách ưu đãi mua hàng dành riêng cho CBNV. Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - tết đầy đủ theo quy định Công ty. Công ty thường xuyên có các hoạt động giao lưu, liên hoan, teambuilding, du lịch định kỳ hằng năm, tiệc tổ chức sinh nhật,... Thưởng sinh nhật, tháng lương thứ 13,... Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.