Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2024
CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô D10

- 3 Cụm làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận phân công kiểm hàng từ trưởng bộ phận. Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và thông số sản phẩm do nhà máy/ gia công may. Phân loại sản phẩm đạt/ chưa đạt. Hiểu và xử lý được các sản phẩm lỗi, đưa ra phương án khắc phục để giảm lỗi trong quá trình sản xuất. Báo cáo kết quả kiểm hàng cho trưởng bộ phận. Giữ liên hệ, phối hợp và hỗ trợ với các phòng ban để đảm bảo hoàn thành công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Nhận phân công kiểm hàng từ trưởng bộ phận.
Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và thông số sản phẩm do nhà máy/ gia công may.
Phân loại sản phẩm đạt/ chưa đạt.
Hiểu và xử lý được các sản phẩm lỗi, đưa ra phương án khắc phục để giảm lỗi trong quá trình sản xuất.
Báo cáo kết quả kiểm hàng cho trưởng bộ phận.
Giữ liên hệ, phối hợp và hỗ trợ với các phòng ban để đảm bảo hoàn thành công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may.>= 6 tháng trong ngành thời trang; nắm rõ về quy trình may. Nữ. Hiểu rõ về đặc tính của vải. Cẩn thận, tỉ mỉ. Thẳng thắn, trung thực. Nhanh nhẹn, linh hoạt. Thẳng thắn, trung thực. Thân thiện, hoạt ngôn.
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may.>= 6 tháng trong ngành thời trang; nắm rõ về quy trình may.
Nữ.
Hiểu rõ về đặc tính của vải.
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Thẳng thắn, trung thực.
Nhanh nhẹn, linh hoạt.
Thân thiện, hoạt ngôn.

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên cấp Trưởng nhóm KCS Thưởng tháng lương thứ 13 Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng nóng (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,...). Chế độ theo Quy định của Công ty & Luật Lao động
Cơ hội thăng tiến lên cấp Trưởng nhóm KCS
Thưởng tháng lương thứ 13
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng nóng (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,...).
Chế độ theo Quy định của Công ty & Luật Lao động

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị An Lạc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

