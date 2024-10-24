Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
- Hà Nội: Lô D10
- 3 Cụm làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận phân công kiểm hàng từ trưởng bộ phận.
Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và thông số sản phẩm do nhà máy/ gia công may.
Phân loại sản phẩm đạt/ chưa đạt.
Hiểu và xử lý được các sản phẩm lỗi, đưa ra phương án khắc phục để giảm lỗi trong quá trình sản xuất.
Báo cáo kết quả kiểm hàng cho trưởng bộ phận.
Giữ liên hệ, phối hợp và hỗ trợ với các phòng ban để đảm bảo hoàn thành công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may.>= 6 tháng trong ngành thời trang; nắm rõ về quy trình may.
Nữ.
Hiểu rõ về đặc tính của vải.
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Thẳng thắn, trung thực.
Nhanh nhẹn, linh hoạt.
Thân thiện, hoạt ngôn.
Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến lên cấp Trưởng nhóm KCS
Thưởng tháng lương thứ 13
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng nóng (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,...).
Chế độ theo Quy định của Công ty & Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
