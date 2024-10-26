Tuyển Sản xuất Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 15, đường số 31, KCN VSIP II - A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo kiểm soát tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra tại khu vực đóng gói đạt mục tiêu. Đảm bảo lấy mẫu lô sản xuất đúng tiến độ, chủng loại và số lượng Đạt các chỉ tiêu KPI của phòng sản xuất giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp/cao đẳng Công nghệ thực phẩm, Hóa sinh hoặc tương đương Có sức khỏe, sẵn sàng đi ca Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy thực phẩm là một lợi thế Kiến thức về sản phẩm, vật tư, quy trình và thiết bị, an toàn lao động Vui vẻ, hòa nhã,cẩn thận, trung thực và kỷ luật

Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mỗi tháng làm 24 ngày công Phụ cấp cơm: 30k/ ngày ( ca ngày), 45k/ ngày ( ca đêm) Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng Lương tháng 13,14. 1⁄2 tháng lương những ngày lễ 30/4, 2/9 Hỗ trợ tàu xe tết. Qùa sinh nhật, hiếu hỷ Tham quan du lịch trong và ngoài nước Phụ cấp khác: Phụ cấp sữa 14.500 vnd/ ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company

