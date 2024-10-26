Tuyển Sản xuất Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 15, đường số 31, KCN VSIP II
- A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo kiểm soát tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra tại khu vực đóng gói đạt mục tiêu.
Đảm bảo lấy mẫu lô sản xuất đúng tiến độ, chủng loại và số lượng
Đạt các chỉ tiêu KPI của phòng sản xuất giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung cấp/cao đẳng Công nghệ thực phẩm, Hóa sinh hoặc tương đương Có sức khỏe, sẵn sàng đi ca Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy thực phẩm là một lợi thế Kiến thức về sản phẩm, vật tư, quy trình và thiết bị, an toàn lao động Vui vẻ, hòa nhã,cẩn thận, trung thực và kỷ luật
Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mỗi tháng làm 24 ngày công Phụ cấp cơm: 30k/ ngày ( ca ngày), 45k/ ngày ( ca đêm) Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng Lương tháng 13,14. 1⁄2 tháng lương những ngày lễ 30/4, 2/9 Hỗ trợ tàu xe tết. Qùa sinh nhật, hiếu hỷ Tham quan du lịch trong và ngoài nước Phụ cấp khác: Phụ cấp sữa 14.500 vnd/ ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
