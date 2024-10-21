Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: QL3 - Dục Tú (Cách cầu Đuống 2km), Đông Anh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ P.KD, lập lệnh sản xuất sau khi đã làm việc với quản lý sản xuất để xác nhận khả năng thực hiện. Theo dõi tiến độ sản xuất, lập báo cáo sản xuất, phối hợp giải quyết để đáp ứng hàng hóa phục vụ bán hàng. Định kỳ rà soát tồn kho BTP, có phương án xử lý đối với các mã không sử dụng hặc ít sử dụng; đảm bảo luôn có lượng tồn kho phù hợp đáp ứng cho sản xuất và bán hàng. Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến chuyên môn do TP QLSX giao phó.

Tiếp nhận đơn hàng từ P.KD, lập lệnh sản xuất sau khi đã làm việc với quản lý sản xuất để xác nhận khả năng thực hiện.

Theo dõi tiến độ sản xuất, lập báo cáo sản xuất, phối hợp giải quyết để đáp ứng hàng hóa phục vụ bán hàng.

Định kỳ rà soát tồn kho BTP, có phương án xử lý đối với các mã không sử dụng hặc ít sử dụng; đảm bảo luôn có lượng tồn kho phù hợp đáp ứng cho sản xuất và bán hàng.

Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến chuyên môn do TP QLSX giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, kế hoạch, quản lý chuỗi cung ứng... hoặc các khối ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên nữ, có kinh nghiệm làm KHSX trong các công ty sản xuất Biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa). Thành thạo tin học văn phòng – đặc biệt là sử dụng Excel. Ưu tiên ứng viên đi làm luôn Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, kế hoạch, quản lý chuỗi cung ứng... hoặc các khối ngành có liên quan.

Ưu tiên ứng viên nữ, có kinh nghiệm làm KHSX trong các công ty sản xuất

Biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa).

Thành thạo tin học văn phòng – đặc biệt là sử dụng Excel.

Ưu tiên ứng viên đi làm luôn

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ về BHXH, ốm đau, nghỉ phép, Lễ Tết, Công đoàn... Ăn ca tại công ty Chế độ thăm quan, nghỉ mát hàng năm.

Đầy đủ các chế độ về BHXH, ốm đau, nghỉ phép, Lễ Tết, Công đoàn...

Ăn ca tại công ty

Chế độ thăm quan, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin