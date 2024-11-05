Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CN5 Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Nhiệm vụ theo dõi tiến độ đơn hàng:
- Hỗ trợ hoạt động sản xuất từ giai đoạn nhận đơn hàng tới sản xuất và bàn giao.
- Theo dõi quá trình sản xuất, đôn đốc tiến độ để đảm bảo đơn hàng được sản xuất đúng hạn.
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên, đảm bảo chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa cụ thể của
công ty; báo cáo tiến độ đơn hàng.
- Hỗ trợ chuẩn bị đơn đặt hàng và các tài liệu hoạt động liên quan tới các sản phẩm cụ thể, đảm bảo
tài liệu đầy đủ chi tiết, rõ ràng và chính xác.
- Cung cấp phản hồi kịp thời cho TPSX đối với các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết sai sót trong quá trình sản xuất.
- Thường xuyên cập nhật tình hình về nguồn NVL đầu vào.
2. Nhiệm vụ thống kê:
- Phối hợp với các bộ phận để lấy dữ liệu bao gồm số liệu về sản xuất và chi phí.
- Thống kê số liệu từ đầu vào, nhân công sản xuất, định lượng để tính lương khoán sản phầm ..
- Quản lý dữ liệu hàng thành phẩm tồn kho, kho NVL theo chủ trương của ban lãnh đạo.
- Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Nhà máy theo ý kiến
chỉ đạo của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, cơ khí, hoặc liên quan.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý sản xuất tại các Công ty sản xuất cơ khí
• Kinh nghiệm về tính lương khoán sản phẩm
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point...)
• Kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.
• Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian làm việc tốt, kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch
• Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực, quyết đoán, tự chủ
• Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, chịu được áp lực cao trong công việc
• Có khả năng giải quyết công việc, phán quyết, thuyết phục

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng + thưởng
• Hỗ trợ cơm trưa tại Nhà máy
• Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn
• Được cấp phát trang phục, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian
• làm việc theo yêu cầu công việc;
• Được thanh toán lương đúng thời hạn, đúng thỏa thuận khi tuyển dụng;
• Được xét thưởng cuối năm và hưởng các chế độ theo quy định chung của Công ty;
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty;
• Được hưởng các chế độ phúc lợi, tham quan nghỉ mát theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

