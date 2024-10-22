Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Nhân viên làm việc đăng kí theo ca sáng hoặc chiều (8h45-12h; 13h30-17h45) Lên lịch/timeline/ kế hoạch sản xuất, tìm kiếm/ liên hệ mẫu/ bối cảnh/ đạo cụ phục vụ sản xuất. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức sản xuất cho các chương trình. Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tổ chức sản xuất. Theo dõi công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả. Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3-5tr (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, team work, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. cơ hội thăng tiến cao Được hưởng đầy đủ chế độ, du lịch hàng năm Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

