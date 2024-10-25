Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Nhân viên làm việc đăng kí theo ca sáng hoặc chiều (8h45-12h; 13h30-17h45)
Lên lịch/timeline/ kế hoạch sản xuất, tìm kiếm/ liên hệ mẫu/ bối cảnh/ đạo cụ phục vụ sản xuất.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức sản xuất cho các chương trình.
Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tổ chức sản xuất.
Theo dõi công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.
Nhân viên làm việc đăng kí theo ca sáng hoặc chiều (8h45-12h; 13h30-17h45)
Lên lịch/timeline/ kế hoạch sản xuất, tìm kiếm/ liên hệ mẫu/ bối cảnh/ đạo cụ phục vụ sản xuất.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức sản xuất cho các chương trình.
Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tổ chức sản xuất.
Theo dõi công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3-5tr (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, team work, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập
Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng đầy đủ chế độ, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác
Lương: 3-5tr (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, team work, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập
Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng đầy đủ chế độ, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tháp doanh nhân số 01 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

