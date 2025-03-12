Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Gia Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Gia Hưng
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Gia Hưng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25 đường số 20 KDC Khang Điền, Phường Phước Long B, Tp.T hủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Tiếp nhận hồ sơ công trình và tổ chức triển khai Shop drawings hệ cấp thoát nước điện chiếu sáng hồ bơi, điện cho hệ thống bơm và pkt của hồ bơi.
- Lên khối lượng vật tư, tiến độ, phương án thi công; trình duyệt vật tư.
- Tổ chức và triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trên công trường. Giải quyết các vấn đề phát sinh trên công trường.
- Giám sát & triển khai công việc các tổ đội, thầu phụ, xác nhận khối lượng thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ.
- Quản lý tài sản, trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị, dụng cụ thi công.
- Thực hiện các báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của CĐT, đơn vị TVGS.
- Hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình (nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành hạng mục, bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành...)
- Sắp xếp tham dự các cuộc họp với CĐT, TVGS tại dự án.
- Báo cáo cho Giám đốc Công ty và đề xuất phương án xử lý các vần đề vướng mắc liên quan đến công tác thi công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, chịu khó
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ Điện/HVAC/PCCC.
- Thành thạo Autocad, Microsoft Office.
- Chủ động trong công việc, giải quyết vấn đề ở công trình.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục với khách hàng.
- Chịu đi làm tỉnh: Phan thiết, Hồ Tràm, Bình Dương

Tại Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Gia Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận khi phỏng vấn
- Bảo hiểm theo quy định đầy đủ: BHYT, BHXH, ....
- Được đào tạo
- Xét Tăng lương theo năng lực
- Hỗ trợ công tác phí
- Chế độ nghỉ phép đầy đủ
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Gia Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Gia Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 112 Đường 410, KDC Bắc Rạch Chiếc, Phước Long A, Quận 9, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

