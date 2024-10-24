Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 - 3A cụm tiểu thủ công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

+ Xây dựng triển khai kế hoạch giám sát Quy chế chuyên môn.

+ Kiểm tra đánh giá chất lượng Hồ sơ bệnh án (IVF/IUI/Phẫu thuật/ Lab)

+ Phối hợp Quản lý chất lượng xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra các vấn đề liên quan đến an toàn người bệnh được quy định trong 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện và các Tiêu chí Quốc tế khác (nếu có đủ năng lực).

+ Thực hiện tổng kết các báo cáo liên quan đến số liệu KCB của Bệnh viện.

+ Thực hiện ghi chép các cuộc họp liên quan đến chuyên môn (khi được yêu cầu).

+ Thực hiện các yêu cầu khác của phòng KHTH khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bằng cấp: Bác sỹ y học dự phòng.

+ Dưới 35 tuổi.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc triển khai kiểm tra Quy chế chuyên môn, có kiến thức và kỹ năng trong việc đánh giá HSBA, có kiến thức về an toàn người bệnh.

+ Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp ứng xử tốt, có ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương chính + thưởng kinh doanh hàng tháng (theo doanh thu chung của toàn viện) + các phụ cấp công việc: thu nhập xứng đáng năng lực.

+ Phụ cấp ăn trưa: 40K/ngày làm việc.

+ Được tham gia các khóa đào tạo bên ngoài và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên.

+ Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...

+ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

+ Khám sức khỏe định kì. Ưu đãi khám chữa bệnh tại Bệnh viện cho bản thân và gia đình.

+ Được chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

+ Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

+ Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

+ Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.

+ Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

+ Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin