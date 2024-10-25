Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô D5, Đường số 1 KCN Hiệp Phước xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè TPHCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập đề xuất vật tư cần sử dụng định kỳ và phát sinh.
- Lập đề xuất máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ cần sử dụng, bảo trì.
- Theo dõi kế hoạch hàng về và quản lý tồn kho.
- Kiểm soát vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ của sản xuất
- Cập nhật thông tin vật tư và nhập dữ liệu
- Đánh giá năng suất, chất lượng của khối SX
- Các nội dung khác trong nội quy, quy định của công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 24 – 35 - Trình độ: Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH trở lên các ngành: Quản lý công nghiệp, Cơ khí, Cơ – Điện tử, Điện – Điện tử, Ô tô, QTKD - Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm - Kỹ năng: • Vi tính: Word, Excel • Giao tiếp: Lưu loát, thuyết phục, tự tin - Yêu cầu khác: • Tinh thần ham học hỏi và nỗ lực hết mình trong công việc • Ưu tiên ứng viên từng làm trong Công ty SX có quy mô từ 400 nhân sự trở lên • Chịu được áp lực và không ngại va chạm trong công việc.
Quản lý công nghiệp, Cơ khí, Cơ – Điện tử,
Điện – Điện tử, Ô tô, QTKD
Tối thiểu 02 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ Tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg, BH 24/7) Dùng cơm tại Công ty Có xe đưa đước CNV từ Q8 đến Nhà máy và ngược lại Tăng lương định kỳ hàng năm Thưởng tháng 13-14 Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Du lịch nghỉ mát hàng năm Quà quốc tế thiếu nhi, trung thu, quà Tết...
Ký HĐLĐ
Tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg, BH 24/7)
Dùng cơm tại Công ty
Có xe đưa đước CNV từ Q8 đến Nhà máy và ngược lại
Tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng tháng 13-14
Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Quà quốc tế thiếu nhi, trung thu, quà Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: D3, D4 và một phần D5, KCN Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

