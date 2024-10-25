Tuyển Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
- Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Duyệt lệnh xuất bán, xuất hóa đơn bán hàng, đối chiếu công nợ khách hàng kênh TMĐT
Theo dõi, giám sát, đối chiếu số liệu bán hàng tại các sàn TMĐT
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bên quản trị bên tài chính liên quan đến bán hàng TMĐT
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bên tài chính liên quan đến bán hàng TMĐT
Làm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lãi gộp đơn vị kinh doanh TMĐT
In và lưu trữ chứng từ hạch toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên: QTKD, Kế toán, Hành chính...
02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tin học văn phòng, phần mềm kế toán: Misa, Amis, Bravo...
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu.
Kỹ năng lập báo cáo.
Kỹ năng làm việc độc lập, nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhiệt tình và đam mê nghề nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-14tr (thỏa thuận theo năng lực)
Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc
Chính sách thưởng quý
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Công Ty
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
