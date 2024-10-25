Tuyển Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Duyệt lệnh xuất bán, xuất hóa đơn bán hàng, đối chiếu công nợ khách hàng kênh TMĐT Theo dõi, giám sát, đối chiếu số liệu bán hàng tại các sàn TMĐT Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bên quản trị bên tài chính liên quan đến bán hàng TMĐT Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bên tài chính liên quan đến bán hàng TMĐT Làm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lãi gộp đơn vị kinh doanh TMĐT In và lưu trữ chứng từ hạch toán. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên: QTKD, Kế toán, Hành chính... 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tin học văn phòng, phần mềm kế toán: Misa, Amis, Bravo... Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu. Kỹ năng lập báo cáo. Kỹ năng làm việc độc lập, nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhiệt tình và đam mê nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-14tr (thỏa thuận theo năng lực) Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc Chính sách thưởng quý Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn Khám sức khỏe định kỳ Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Công Ty Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên

