Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn LK3 - 22, ô đất TT6 - 3, Khu biệt thự Avenue Garden, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng từ các nhóm đặt hàng Lên đơn hàng trên phần mềm và ra đơn hàng Làm việc với các đơn vị vận chuyển đến kho lấy hàng Nhập hàng trả lại, kiểm kê hàng theo định kỳ Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng Cập nhật kịp thời quy định bán hàng Lập báo cáo theo quy định của cấp trên Cập nhật kịp thời quy định bán hàng

Nhận thông tin đơn hàng từ các nhóm đặt hàng

Lên đơn hàng trên phần mềm và ra đơn hàng

Làm việc với các đơn vị vận chuyển đến kho lấy hàng

Nhập hàng trả lại, kiểm kê hàng theo định kỳ

Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng

Cập nhật kịp thời quy định bán hàng

Lập báo cáo theo quy định của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm > 1 năm, ưu tiên đã làm việc ở vị trí kế toán bán hàng, đơn hàng, kế toán kho Tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán trở lên Tin học văn phòng cơ bản Cẩn thận, trung trực, tỉ mỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao

Có kinh nghiệm > 1 năm, ưu tiên đã làm việc ở vị trí kế toán bán hàng, đơn hàng, kế toán kho

Tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán trở lên

Tin học văn phòng cơ bản

Cẩn thận, trung trực, tỉ mỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 tr bao gồm: Lương KPIs + vượt hiệu suất (nếu có) Phụ cấp ăn trưa: 45k/ngày Được cung cấp trang thiết bị hỗ trợ công việc Được đào tạo bài bản về kế toán quản lý đơn xuất bán hàng trên các sàn TMĐT Được tham gia các khóa đào tạo hàng tuần, hàng tháng của công ty để nâng cao kiến thức. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 Mỗi ngày làm việc 7,5h/ngày, Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h00 Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH, các đãi ngộ khác theo pháp luật Việt Nam như: Nghỉ lễ, tết, tham quan, nghỉ mát...

Thu nhập từ 10 tr bao gồm: Lương KPIs + vượt hiệu suất (nếu có)

Phụ cấp ăn trưa: 45k/ngày

Được cung cấp trang thiết bị hỗ trợ công việc

Được đào tạo bài bản về kế toán quản lý đơn xuất bán hàng trên các sàn TMĐT

Được tham gia các khóa đào tạo hàng tuần, hàng tháng của công ty để nâng cao kiến thức.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Mỗi ngày làm việc 7,5h/ngày, Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h00

Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH, các đãi ngộ khác theo pháp luật Việt Nam như: Nghỉ lễ, tết, tham quan, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin