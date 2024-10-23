Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn LK3

- 22, ô đất TT6

- 3, Khu biệt thự Avenue Garden, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng từ các nhóm đặt hàng Lên đơn hàng trên phần mềm và ra đơn hàng Làm việc với các đơn vị vận chuyển đến kho lấy hàng Nhập hàng trả lại, kiểm kê hàng theo định kỳ Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng Cập nhật kịp thời quy định bán hàng Lập báo cáo theo quy định của cấp trên Cập nhật kịp thời quy định bán hàng
Nhận thông tin đơn hàng từ các nhóm đặt hàng
Lên đơn hàng trên phần mềm và ra đơn hàng
Làm việc với các đơn vị vận chuyển đến kho lấy hàng
Nhập hàng trả lại, kiểm kê hàng theo định kỳ
Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng
Cập nhật kịp thời quy định bán hàng
Lập báo cáo theo quy định của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm > 1 năm, ưu tiên đã làm việc ở vị trí kế toán bán hàng, đơn hàng, kế toán kho Tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán trở lên Tin học văn phòng cơ bản Cẩn thận, trung trực, tỉ mỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao
Có kinh nghiệm > 1 năm, ưu tiên đã làm việc ở vị trí kế toán bán hàng, đơn hàng, kế toán kho
Tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán trở lên
Tin học văn phòng cơ bản
Cẩn thận, trung trực, tỉ mỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 tr bao gồm: Lương KPIs + vượt hiệu suất (nếu có) Phụ cấp ăn trưa: 45k/ngày Được cung cấp trang thiết bị hỗ trợ công việc Được đào tạo bài bản về kế toán quản lý đơn xuất bán hàng trên các sàn TMĐT Được tham gia các khóa đào tạo hàng tuần, hàng tháng của công ty để nâng cao kiến thức. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 Mỗi ngày làm việc 7,5h/ngày, Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h00 Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH, các đãi ngộ khác theo pháp luật Việt Nam như: Nghỉ lễ, tết, tham quan, nghỉ mát...
Thu nhập từ 10 tr bao gồm: Lương KPIs + vượt hiệu suất (nếu có)
Phụ cấp ăn trưa: 45k/ngày
Được cung cấp trang thiết bị hỗ trợ công việc
Được đào tạo bài bản về kế toán quản lý đơn xuất bán hàng trên các sàn TMĐT
Được tham gia các khóa đào tạo hàng tuần, hàng tháng của công ty để nâng cao kiến thức.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Mỗi ngày làm việc 7,5h/ngày, Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h00
Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH, các đãi ngộ khác theo pháp luật Việt Nam như: Nghỉ lễ, tết, tham quan, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn LK3-22, ô đất TT6-3, Khu biệt thự Avenue Garden, Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

