Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 119 Ngõ 83 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

1.Quản lý bộ phận kế toán
Quản lý bộ phận kế toán. Lên định mức giá thành sản phẩm và hạch toán thuế. Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp theo định kỳ. Kiểm tra để đảm bảo báo cáo tài chính (BL, PL, Cash Flow…) được chính xác, đúng hạn, và theo đúng quy định của VAS và thuế Việt Nam. Đảm bảo sự đối chiếu hợp lý về tài chính và thuế Kiểm tra và phê duyệt báo cáo thuế theo tháng, quý và năm. Làm việc và tạo mối quan hệ với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và nhân viên của cơ quan thuế. Báo cáo trực tiếp với Finance Manager và CEO.
Quản lý bộ phận kế toán.
Lên định mức giá thành sản phẩm và hạch toán thuế.
Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp theo định kỳ.
Kiểm tra để đảm bảo báo cáo tài chính (BL, PL, Cash Flow…) được chính xác, đúng hạn, và theo đúng quy định của VAS và thuế Việt Nam.
Đảm bảo sự đối chiếu hợp lý về tài chính và thuế
Kiểm tra và phê duyệt báo cáo thuế theo tháng, quý và năm.
Làm việc và tạo mối quan hệ với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và nhân viên của cơ quan thuế.
Báo cáo trực tiếp với Finance Manager và CEO.
2. C&B
Quản lý team Payroll team để đảm bảo báo cáo và thanh toán lương hàng tháng theo đúng chính sách và KPI của công ty Kiểm tra và phê duyệt báo cáo SHUI
Quản lý team Payroll team để đảm bảo báo cáo và thanh toán lương hàng tháng theo đúng chính sách và KPI của công ty
Kiểm tra và phê duyệt báo cáo SHUI
3. Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
Đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng, chủ đầu tư. Tiến hành kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu, quy trình kiểm kê tài sản trong công ty. Xây dựng bảng cân đối kế toán, tiến hành rà soát các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng, chủ đầu tư.
Tiến hành kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu, quy trình kiểm kê tài sản trong công ty.
Xây dựng bảng cân đối kế toán, tiến hành rà soát các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.
4. Giám sát hoạt động quyết toán : Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính.
5. Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức
Phân công, điều phối công việc phù hợp với khả năng của từng kế toán viên. Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu suất công viên của mỗi thành viên. Đưa ra các chính sách hoặc tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán viên theo định kỳ.
Phân công, điều phối công việc phù hợp với khả năng của từng kế toán viên.
Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu suất công viên của mỗi thành viên.
Đưa ra các chính sách hoặc tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán viên theo định kỳ.
6. Đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến hạn chế trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.
7. Điều hành, tổ chức các cuộc họp nội bộ của bộ phận kế toán, tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao khi có yêu cầu.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng quản lý phòng kế toán
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán misa, kiotviet.
Có kiến thức vững về báo cáo theo tiêu chuẩn VAS.
Có kiến thức vững về thuế và có kinh nghiệm trải qua quyết toán thuế
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có thể làm thêm ngoài giờ để hoàn thành các công việc theo tiến độ.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở các công ty sản xuất.
Khả năng quản lý phòng kế toán
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán misa, kiotviet.
Có kiến thức vững về báo cáo theo tiêu chuẩn VAS.
Có kiến thức vững về thuế và có kinh nghiệm trải qua quyết toán thuế
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có thể làm thêm ngoài giờ để hoàn thành các công việc theo tiến độ.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở các công ty sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp các công cụ phục vụ cho công việc.
Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Team building, year end pary hàng năm.
Lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển rõ.
Được cung cấp các công cụ phục vụ cho công việc.
Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Team building, year end pary hàng năm.
Lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển rõ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, CT1 Eco Green City - 286 Đ. Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

