Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

5. Tham gia kiểm kê hàng hóa theo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu.

4. Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán khi khách mua hàng

3. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại về sản phẩm dịch vụ tại cửa hàng

- Hỗ trợ khách chọn sản phẩm, đồng thời gợi ý các sản phẩm liên quan

- Giới thiệu và cung cấp thông tin về sản phẩm để tư vấn dựa trên nhu cầu của khách hàng.

- Chào đón khách hàng

2. Tư vấn, bán hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Nắm rõ kiến thức thương phẩm của hàng hóa tại cửa hàng.

- Quản lý hàng hóa trong cửa hàng.

- Vệ sinh, sắp xếp, trưng bày hàng hóa gọn gàng, bắt mắt.

- Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa ra vào cửa hàng.