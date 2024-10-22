Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
- Hà Nội: 198E Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
5. Tham gia kiểm kê hàng hóa theo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu.
4. Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán khi khách mua hàng
3. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại về sản phẩm dịch vụ tại cửa hàng
- Hỗ trợ khách chọn sản phẩm, đồng thời gợi ý các sản phẩm liên quan
- Giới thiệu và cung cấp thông tin về sản phẩm để tư vấn dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Chào đón khách hàng
2. Tư vấn, bán hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Nắm rõ kiến thức thương phẩm của hàng hóa tại cửa hàng.
- Quản lý hàng hóa trong cửa hàng.
- Vệ sinh, sắp xếp, trưng bày hàng hóa gọn gàng, bắt mắt.
- Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng hóa ra vào cửa hàng.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ngoại hình khá.
- Có kinh nghiệm bán hàng thời trang.
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Độ tuổi: 18 - 30 tuổi
Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì
Ca 1 từ 9h00 – 16h00
Thời gian làm việc: Xoay ca
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, lương tháng 13 và bổ sung lương các dịp Lễ Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
