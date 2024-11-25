Tuyển Kế toán Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Giám sát hoạt động bán hàng, thu tiền tại các cửa hàng theo đúng chương trình được duyệt, đôn đốc các CH nộp tiền.
Tổng hợp doanh số nhân viên và doanh số bán hàng hàng tháng
Theo dõi công nợ phải thu các cửa hàng và TTTM
Đối soát doanh số, từng đơn của các kênh online: GHTK, Lazada, Shopee, GHN
Hạch toán một số ngân hàng do mình phụ trách
Đối chiếu số liệu tồn kho các cửa hàng
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu bán hàng hằng ngày
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về kế toán trong lĩnh vực bán lẻ hàng thời trang
Am hiểu công tác hạch toán, thành thạo máy tính văn phòng
Nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc
Sức khỏe tốt
Điểm cộng: ngành thời trang nữ
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt
Thu nhập: 7 - 10 triệu/tháng
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
