Tuyển Kế toán Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giám sát hoạt động bán hàng, thu tiền tại các cửa hàng theo đúng chương trình được duyệt, đôn đốc các CH nộp tiền.

Tổng hợp doanh số nhân viên và doanh số bán hàng hàng tháng

Theo dõi công nợ phải thu các cửa hàng và TTTM

Đối soát doanh số, từng đơn của các kênh online: GHTK, Lazada, Shopee, GHN

Hạch toán một số ngân hàng do mình phụ trách

Đối chiếu số liệu tồn kho các cửa hàng

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu bán hàng hằng ngày

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

Có kiến thức về kế toán trong lĩnh vực bán lẻ hàng thời trang

Am hiểu công tác hạch toán, thành thạo máy tính văn phòng

Nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc

Sức khỏe tốt

Điểm cộng: ngành thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt

Thu nhập: 7 - 10 triệu/tháng

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin