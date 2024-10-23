Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Medicon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm CN Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Hiểu rõ tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sp tương tự, sp của đối thủ cạnh tranh.
2. Giao dịch với khách hàng, cấp hàng mẫu, thu thập thông tin từ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, thị trường..
3. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Trưởng nhóm bán hàng xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển bản chính cho Trướng nhóm giữ, một bản chính cho phòng kế toán giữ.
4. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng/đơn hàng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
5.Chăm sóc và phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao. Cập nhật phản hồi của khách hàng về dịch vụ sau bán hàng
6. Cập nhật thông tin kịp thời thông báo cho khách hàng bằng văn bản về đơn hàng (số lượng, giá, thời gian giao hàng...)
7. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này và hoàn thiện hồ sơ. Nhận các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm... chuyển bộ phận kỹ thuật xử lý
8. Xây dựng, thực hiện, đánh giá và cập nhật kế hoạch bán hàng hằng năm
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ bán hàng
Cao từ 1m53 trở lên
Tuổi dưới 30
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Medicon Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ thứ 2 – thứ 7
- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 tùy năng lực, trao đổi khi phỏng vấn.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phụ vụ công việc.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty
- Thưởng lương tháng 13 hoặc thưởng khác tùy theo kết quả kinh doanh của công ty.
- Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi ký hợp đồng chính thức với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Medicon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

